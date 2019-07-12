Маша Малиновская едко высказалась о Бузовой

Маша Малиновская попала в список самых безвкусно одетых знаменитостей. Блондинка не скрывает, что огорчена. Ведь в 2000-х гламурную телеведущую называли иконой стиля. Успокаивает звезду экрана лишь то, что ее соседями по антирейтингу стали Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие деятели шоу-бизнеса.

Машу Малиновскую включили в обидный список после ее выхода в свет. Для красной дорожки она выбрала расшитый стразами комбинезон. " Так или иначе мы всегда зависимы от оценок окружающих. Поэтому, конечно, мне не очень приятно, что меня посчитали безвкусно одетой", - сетует она.

malinovskaya_tv Для красной дорожки Маша Малиновская выбрала расшитый стразами комбинезон

Но справедливости ради знаменитость признала, что образ у нее действительно в тот раз не удался. "Под платьем у меня был комбинезон в стразах. Планировалось, что он полностью сольется с телом. Но на поверку все вышло иначе. Мне самой наряд не понравился!", - сказала Малиновская.

Однако, изучив антирейтинг внимательно, Маша выдохнула. "Если бы в этом списке вместе со мной оказалась только Бузова, мне конечно же было бы обидно. Но в этом списке есть уважаемые мной люди", - едко подметила яркая блондинка.

buzova86 Я сегодня побуду неправильной И короткое платье, и каблуки...

Теледива уверяет, что старается не реагировать на подобные новости. Она отметила, что спокойно относится и к хейтерам в соцсетях. "Порой почитаю комментарии и настроение портится. Теперь я не допускаю того, чтобы агрессивные люди оставляли токсичные комментарии на моих страничках. Негативная энергетика, как вы знаете, очень липкая. Остальные звезды допускают, когда на их страничках происходит бесконечный конфликт. Но выбрасывать токсичные отходы у меня я не позволю", - цитирует Малиновскую Собеседник.Ru.