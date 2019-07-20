Шнуров: "Богомолов писал стихи за Собчак"

Сергей Шнуров рассказал о том, кто был его самым ярким соперником в стихотворном баттле. Как признался лидер группы "Ленинград", ему пришлись по душе рифмы, которые за Ксению Собчак писал режиссер Константин Богомолов.

"Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!", - сказал Сергей Шнуров. Свое заявление он сделала во время пресс-конференции в пресс-центре НСН.

Напомним, перепалка между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым произошла 11 марта. Лидер группы "Ленинград" подколол свою давнюю подругу в стихах. Всем известно, что вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода. На этот раз Муза пришла к нему после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала.

Не смолчала и Собчак. Острая на язык звезда решила расставить все точки над i, поэтому опубликовала в своем микроблоге стихотворение, в котором вызвала Шнурова на баттл. Собчак заявила, что стихи Шнурова уже давно превратились в затычку в "каждой новостной бочке". В ответ певец поблагодарил, но отказался встречаться с Ксенией, которая "бросила" музыканту перчатку.