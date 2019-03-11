"Пошлость и глупость": Бывшая жена Богомолова схлестнулась с Собчак

После драки актера и нового спутника экс-кандидата в президенты Собчак мало кто сомневался в том, что развод Ксении с мужем не за горами. Напомним, в январе обманутый супруг избил востребованного режиссера Константина Богомолова в центре Москвы, вслед за этим Ксения опубликовала в Инстаграм фото в образе Анны Карениной, главной изменщицы в художественной литературе. После в тех же соцсетях, Виторган-младший на предложение съездить на место очередной встречи Собчак с Богомоловым и снова разобраться с соперником заявил, что не работает «по вызову», «закрыл гештальт» и второй раз не выдержит «такого визга».

xenia_sobchak Так все всполошились, что вот вам фото с мужем, в красивом костюме

8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган официально заявили в своих микроблогах о том, что они больше не вместе.

Инстаграм давно стал публичной площадкой для выяснения отношений и заявлений, открытых для всех, но, порой, адресованных определенному человеку.

Очередной пост Собчак в Прощенное воскресенье был довольно пространным и общим.

xenia_sobchak Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные,уверенные в себе личности

- Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой» если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения - а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное ты сделал Свою часть «работы» - остальное не на твоей совести, - рассуждает журналистка в соцсети.

Однако поклонники Собчак очень внимательно следят за тем, что происходит вокруг журналистки. И предположили, что бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз оставила в Инстаграме публикацию по мотивам прочитанного в блоге у Ксении.

- Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные, - пишет Мороз. - На мой вкус это глупо и пОшло. Не та площадка да и вообще...

d_moroz Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите

35-летняя актриса увернулась от ответа на вопрос «Это вы про Собчак?». Однако и отрицать этого не стала.

Спустя несколько часов в соцсети у Ксении появляется пост про пошлость и глупость:

xenia_sobchak У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим

- У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему, тсссс! - ответила журналистка.

Напомним, Дарья Мороз познакомилась с Константином Богомоловым 10 лет назад. Режиссер пригласил актрису на роль в спектакле. Они поженились в мае 2010 года, а сентябре 2010-го у них родилась дочь Анна. В августе 2018 года они официально развелись.

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