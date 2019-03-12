"Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать": Собчак бросила вызов Шнурову

Ксения Собчак в стихах ответила высмеявшему ее перепалку с Дарьей Мороз и развод Сергею Шнурову. Теледива вызвала музыканта на баттл.

Телеведущая пригласила Сергея Шнурова стать гостем ее авторского шоу "Осторожно, Собчак". Это произошло после того, как лидер группы "Ленинград" подколол свою давнюю подругу в стихах.

Всем известно, что вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода. На этот раз Муза пришла к нему после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала.

Предполагаемая перепалка знаменитостей очень заинтересовала Шнурова. Не прошел он мимо и на этот раз:

"Новости читаю, там везде про Ксюху,

Я белье чужое ненавижу нюхать,

И вообще совсем не профессор в этом,

Но выступлю ее я апологетом.

Строила любовь, а вышло, как обычно,

В стиле рококо околостоличном.

Направления разные, но а суть едва,

Чтоб она ни делала, все один дом два.

Траги-драма-фарс в духе «я ...»,

Как актрисой я восхищаюсь ею.

Журналист, политик, блогер и эм си,

Знает вся Россия, кого ни спроси.

Стильная и сильная, на глубоких щах,

Кто сравнится с нею в правильных вещах?

С благодарностью и любовью все

И везде, и всем, мудрости несет,

Честно, от души и глазами хлопая,

Не со зла она, просто хитро...".

xenia_sobchak Собчак в стихотворной форме задиссила музыканта

Не прошло и суток, как острая на язык Собчак решила расставить все точки над i, поэтому опубликовала в своем микроблоге стихотворение, в котором вызвала Шнурова на баттл:

"Начинаю вежливо: дорогой Сережа,

На меня обиделся? Вроде, не похоже.

Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком,

Никому не гадили, и чужим бельишком

Даже если (был грешок) сильно напивались,

Кроме как для секса не интересовались.

Но читаю интернет, оказалось – опа!

Я, по твоему, умна, в смысле, «хитро...»,

Я и блогер и эм си (ты сказать умеешь),

Траги-сука-драма-фарс в духе «ты ...».

Думаю, всему виной новая привычка -

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!

Чтоб меня при всех в лицо рифмами размазать,

Рассказать на всю страну, что я за зараза.

Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов),

Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов!

Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка:

Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!

Приходи на разговор, это я серьезно.

Ты, надеюсь, не за..., как когда-то Познер?

В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду! ".

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