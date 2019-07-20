Вдова Хворостовского трогательно обратилась к старшему сыну певца

Вдова умершего от рака Дмитрия Хворостовского показала редкие фото его старшего сына от первого брака. Флоранс Илли-Хворостовская трогательно обратилась к 23-летнему Даниэлю.

Старший сын Дмитрия Хворостовского с рождения живет в Англии. Даниэль родился в первом браке знаменитого баритона с артисткой балета Светланой Ивановой. Вторая супруга оперного певца Флоранс поддерживает с Даниэлем хорошие отношения. Она решила похвастаться своим пасынком, который окончил университет.

Вдова опубликовала снимки юноши, адресовав ему трогательное поздравление. "Мой прекрасный пасынок получил высшее образование! Поздравляю, Даниэль! Я так тобой горжусь! И я уверена, что твои родители тоже смотрят на тебя и гордятся! Люблю тебя!", - обратилась к молодому человеку Флоранс.

Старшая сестра Даниэля - Мария Хворостовская - также разместила фото брата в своем блоге со словами поздравления. "Так горжусь! Поздравляю, Даниэль, ты прошел долгий путь, и я очень счастлива. Ты крут!", - написала Мария.

flosha1 My beautiful stepson got graduated!

Поклонники пристально следят за судьбой наследников оперного певца. Увидев свежие снимки, они стали оставлять многочисленные комментарии в блоге вдовы Хворостовского. Подписчики присоединились к поздравлениям, пожелав парню удачи и реализации всех планов.

"На Диму похож. Статный! Сибирская кровушка ", "Удачи Даниэлю! Пусть все сложится в жизни, как он мечтает!", "Молодец! Поздравляем!", "Даниэль сильно похож на Дмитрия Хворостовского!", "Поздравляем! Большому кораблю большое плавание! Удачи Даниэлю", "Молодец! На папу так похож!", "Сердечно поздравляем! Успехов талантливому юноше!", - отреагировали интернет-пользователи.

mariahvo So proud! Congratulations Daniel, you ve come a long way and I could not be happier. You rock!

Отметим, Даниэль с детства увлекался музыкой. У наследника оперного певца есть своя рок-группа, в которой он играет на гитаре. Юноша ведет не публичный образ жизни.

Напомним, что у Дмитрия Хворостовского в первом браке появились на свет близнецы: Александра и Даниэль. Кроме того, артист удочерил девочку своей первой жены Марию. Светлана Иванова скоропостижно скончалась в 2015 году после перенесенного менингита, который обернулся заражением крови. Во втором браке с оперной певицей Флоранс Илли у Дмитрия Хворостовского появились на свет двое детей. В 2003 году родился их сын Максим, а в 2007 году - дочь Нина.

Вдова оперного певца Флоранс Илли-Хворостовская неоднократно говорила о том, что они с детьми до сих пор не могут поверить в кончину главы семьи. Несмотря ни на что, Хворостовские продолжают жить дальше.