У страдающей от боли Леры Кудрявцевой возникла новая проблема со здоровьем

В начале июля громом среди ясного неба стало заявление Леры Кудрявцевой о том, что ее мучают нестерпимые головные боли. Телеведущая даже была вынуждена обратиться за помощью к поклонникам - звезда просила посоветовать ей хорошего врача. И вот теперь гламурная блондинка вновь напугала подписчиков, сообщив о новой проблеме.

Лера Кудрявцева активно делится в соцсетях своими радостями и горестями. Знаменитость откровенно рассказывает об отношениях с молодым мужем - хоккеистом Игорем Макаровым. Делится 48-летняя звезда и снимками маленькой Маши. Дочка пары появилась на свет год назад. Родители души не чают в наследнице, которая растет настоящей красавицей.

Лера не раз признавалась, что переживает за наследницу, но теперь и вовсе потеряла покой и сон. О чем и заявила публике. "Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся: то машины, то балконы, то вода", - начала свою исповедь Кудрявцева.

leratv Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей?

Дошло до того, что гламурная блондинка готова стоять на обочине полчаса, чтобы даже шума машины не было слышно. "А то вдруг какой-нибудь идиотина летит, например. Паника короче или нервы", - поделилась новой проблемой со здоровьем Лера.

К слову, это не первый раз, когда 47-летняя телеведущая всерьез нервничает на эту тему. Ранее Кудрявцева признавалась, что чаще плачет сама, нежели дочка. Например, когда та упала с кровати на пол, не издала ни звука, а вот звезде понадобилось время, чтобы прийти в себя.

В комментариях одна из подписчиц посоветовала Лере обратиться к психологу, потому что, как заверят девушка, многие страхи у людей передаются генетически. Другая поклонница объясняет происходящее просто: "Это поздние дети - наша любовь и смысл". "Старайся заполнять голову только хорошими мыслями", "Необходимо бороться с негативом", - посоветовали третьи.

Не остались в стороне от проблемы и звездные мамы. Светлана Лобода советует своей подруге гнать от себя негативные мысли и "наполнять голову только хорошим". А Лариса Гузеева рекомендует телеведущей смириться и готовиться к тому, что в будущем она столкнется с более серьезными проблемами в воспитании дочки. Ведущая "Давай поженимся" уверена, что сейчас в жизни Леры еще "цветочки".