У страдающей от боли Леры Кудрявцевой возникла новая проблема со здоровьем
В начале июля громом среди ясного неба стало заявление Леры Кудрявцевой о том, что ее мучают нестерпимые головные боли. Телеведущая даже была вынуждена обратиться за помощью к поклонникам - звезда просила посоветовать ей хорошего врача. И вот теперь гламурная блондинка вновь напугала подписчиков, сообщив о новой проблеме.
Лера Кудрявцева активно делится в соцсетях своими радостями и горестями. Знаменитость откровенно рассказывает об отношениях с молодым мужем - хоккеистом Игорем Макаровым. Делится 48-летняя звезда и снимками маленькой Маши. Дочка пары появилась на свет год назад. Родители души не чают в наследнице, которая растет настоящей красавицей.
Лера не раз признавалась, что переживает за наследницу, но теперь и вовсе потеряла покой и сон. О чем и заявила публике. "Мамули, скажите, как избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся: то машины, то балконы, то вода", - начала свою исповедь Кудрявцева.
Дошло до того, что гламурная блондинка готова стоять на обочине полчаса, чтобы даже шума машины не было слышно. "А то вдруг какой-нибудь идиотина летит, например. Паника короче или нервы", - поделилась новой проблемой со здоровьем Лера.
К слову, это не первый раз, когда 47-летняя телеведущая всерьез нервничает на эту тему. Ранее Кудрявцева признавалась, что чаще плачет сама, нежели дочка. Например, когда та упала с кровати на пол, не издала ни звука, а вот звезде понадобилось время, чтобы прийти в себя.
В комментариях одна из подписчиц посоветовала Лере обратиться к психологу, потому что, как заверят девушка, многие страхи у людей передаются генетически. Другая поклонница объясняет происходящее просто: "Это поздние дети - наша любовь и смысл". "Старайся заполнять голову только хорошими мыслями", "Необходимо бороться с негативом", - посоветовали третьи.
Не остались в стороне от проблемы и звездные мамы. Светлана Лобода советует своей подруге гнать от себя негативные мысли и "наполнять голову только хорошим". А Лариса Гузеева рекомендует телеведущей смириться и готовиться к тому, что в будущем она столкнется с более серьезными проблемами в воспитании дочки. Ведущая "Давай поженимся" уверена, что сейчас в жизни Леры еще "цветочки".
ИСТОЧНИК KP.RU