2019-06-30T15:02:49+03:00
Звезды

"Ничего поделать не могу": Кудрявцева впервые заявила о своей зависимости

Телеведущая попросила не читать ей мораль
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих порокахЛера Кудрявцева откровенно рассказала о своих порокахФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих пороках. Телезвезда без обиняков призналась в зависимости, которой не в силах сопротивляться.

"Я люблю курить и материться. И не читайте мне мораль, что это плохо. Знаю, но люблю", - сказала, как отрезала, дерзкая Лера Кудрявцева.

Помимо прочего она не скрывает, что любит есть на ночь, а плохо поставленная обувь и неправильно висящая туалетная бумага ее бесят. "Если обувь стоит не под тем углом или грязная чашка в раковине, я не усну. Знаю, что клиника, но ничего поделать не могу. Бумага в туалете должна висеть краешком вверх и бесит, если вниз", - поделилась сокровенным пышногрудая блондинка.

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Кудрявцева не в силах справиться с пороками
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48-летняя телезвезда добавила, что не любит менять дамские сумочки. Подписчики Кудрявцевой оценили смелые признания знаменитости и поведали ей о своих странностях. Так, Екатерина Гордон сказала: "Такие же, кроме курю". А Андрей Разыграев отметил: "О, да! Не просто наслышаны об этих твоих тараканах, но и неоднократно с ними сталкивались!".

Напомним, Лера Кудрявцева шесть лет счастлива замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Муж младше телеведущей на 17 лет. Лера рассказывала о прелестях жизни с молодым избранником. Звезда отметила, если бы ей было 20 лет, она бы давно развелась, а сейчас с высоты прожитых лет она на все смотрит спокойно. Ведь именно возраст и мудрость помогают сохранять крепкие отношения с хоккеистом. Пара часто выходит в свет и радует поклонников совместными снимками в соцсетях. В мае они впервые показали лицо своей дочери Маши.

После рождения малышки многие интернет-пользователи утверждали, что Кудрявцева воспользовалась услугами суррогатной матери. Звезда сначала игнорировала подобные инсинуации, но, не выдержав, решила расставить все точки над "i". "Я родила сама. Как бы вам не хотелось услышать другое. Смиритесь с этим", - заявила телеведущая, которой было обидно слышать сплетни.

Кудрявцева сообщила, что ее поздние роды проходили не так уж и просто. "Это было тяжело. Но об этом говорить я не буду. Давайте не будем верить сплетням. Меня это ранит", - заключила Лера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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