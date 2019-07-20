В Польше обнаружили тело пропавшего мальчика из России

В Польше завершились самые масштабные поисковые работы. Полиция небольшого города Гродзиск-Мазовецкий, военные, волонтеры и местные жители более десяти дней искали 5-летнего гражданина России Давида Жуковского. Сегодня пришла трагическая весть: полицейские обнаружили тело мальчика на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

- С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда, — заявил официальный представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. - Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана.

О том, как умер 5-летний ребёнок, полиция не распространяется. Мариуш Мрожек посоветовал журналистам с уважением отнестись к горю семьи и не спекулировать на тему этой жуткой трагедии.

Эта страшная история началась 10 июля, когда отец Давида, Павел Жуковский, отправил своей бывшей жене загадочное смс-сообщение: «Ты его больше никогда не увидишь».

Родители мальчика долгое время уже не жили вместе. У них были сложные отношения. Поговаривали, что 32-летний Павел позволял себе даже поднимать руку на жену. Но в начале июля женщина передала малыша отцу, чтобы они могли провести время вместе.

В пять часов вечера 10 июля Павел забрал Давида у своих родителей и выехал в Варшаву к бывшей жене. Но вместо сына женщина получила страшное сообщение. Мать сразу забила тревогу и обратилась в полицию.

Варшавские правоохранители установили местоположение мужчины и, около девяти часов вечера на железнодорожном переезде между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким нашли изуродованное тело 32-летнего Павла. Мужчина покончил с собой. В трёх километрах стоял его пустой автомобиль Scoda Fabia. 5-летнего малыша нигде не было. Зато полицейские нашли в салоне следы мочи и крови Давида. На экспертизу также отправили одежду Павла. На ней были следы крови его сына и земля.

Никто из знакомых Павла не мог поверить, что он способен на похищение и тем более убийство собственного ребёнка. Но как позже сообщили представители окружной прокуратуры, мужчина давно готовил похищение Давида. Его действия были не хаотичными, а хорошо продуманными. Но зачем он это сделал - из мести бывшей жене или депрессии - остаётся загадкой.