В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-20T19:15:46+03:00

Некоторое время назад мертвым был найден его отец

Изменить размер текста: A A

Полиция Польши обнаружила тело пятилетнего россиянина Давида, который пропал больше недели назад. Информацию о страшной находке распространила пресс-служба местных правоохранительных органов.

"Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида", - сообщил пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек.

Он подчеркнул, что на трупе была та же одежда, в которой последний раз видели ребенка, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что маленький россиянин пропал поздно вечером 10 июля. Отец мальчика Павел Жуковский забрал его у своих родителей в польском городе Гроджиск, что отвезти к бывшей жене в Варшаву. В ту же ночь женщина получила сообщение о том, что больше никогда не увидит сына.

Спустя некоторое время тело Павла было обнаружено на железнодорожном переезде. Его машину нашли в трех километрах от места инцидента. Ребенка в салоне не было.

ИСТОЧНИК KP.RU