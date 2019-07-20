2019-07-20T19:15:46+03:00
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Некоторое время назад мертвым был найден его отец
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пятилетний Давид. Фото: полиция ВаршавыПятилетний Давид. Фото: полиция Варшавы
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Полиция Польши обнаружила тело пятилетнего россиянина Давида, который пропал больше недели назад. Информацию о страшной находке распространила пресс-служба местных правоохранительных органов.

"Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида", - сообщил пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек.

Он подчеркнул, что на трупе была та же одежда, в которой последний раз видели ребенка, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что маленький россиянин пропал поздно вечером 10 июля. Отец мальчика Павел Жуковский забрал его у своих родителей в польском городе Гроджиск, что отвезти к бывшей жене в Варшаву. В ту же ночь женщина получила сообщение о том, что больше никогда не увидит сына.

Спустя некоторое время тело Павла было обнаружено на железнодорожном переезде. Его машину нашли в трех километрах от места инцидента. Ребенка в салоне не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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