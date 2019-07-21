Виктор Коклюшкин: «Молодой помощнице Петросяна Тане Брухуновой не стать Королевой»

Молодая пассия Петросяна Татьяна Брухунова (которая, как считается, разрушила многолетний брак комика с Еленой Степаненко) сегодня стала звездой инстаграма, в котором делится своими нарядами, рассказами о посещении выставок и прочих мероприятий. К ней приковано внимание любопытствующей публики. При этом Брухунову как замену Степаненко рядом с Петросяном принимают далеко не все в юмористическом мире. К тому же, по рассказам, деловыми качествами своей ассистентки Петросян не слишком доволен.

- Брухунову я раньше видел – ну, ходил человек за кулисами. Когда этот человек объявился во всей красе, то я был удивлен, - сказал «КП» сатирик Виктор Коклюшкин. – О себе как о директоре Брухунова мнения еще не составила. Вот прежний директор Петросяна Юрий Диктович – человек уважаемый, очень хороший, профессиональный дядька. Заменить его Брухуновой – это все равно, что из «Мерседеса» пересесть в «Запорожец». Диктович был директором закалки «Москонцерта», прошедший огонь, воду и медные трубы. А эта девушка…

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- Брухунова ему уступает в профессионализме?

- Диктович был маститый директор, и с ним трудно сравнивать кого бы то ни было. Спокойный, крепкий. Петросян был с ним как за каменной стеной. Диктовича очень уважали в эстрадном цехе. Возможно, Брухунова за Диктовичем бегала – перенимала манеру работы. Директор эстрадного артиста – у него много связей, наработок. Он знает в каком городе какой есть администратор (принимающая сторона), какие площадки, какие билеты, когда куда ехать. Это очень сложная профессия. Про профессиональные качества Брухунововой не знаем.

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- Брухунова стала теперь Королевой в империи Петросяна на месте Степаненко?

- Королевой она не стала и не станет никогда! В какие бы бренды она ни рядилась. Просто взять с полочки корону и надеть на голову – это не получится. Елена Степаненко – знаменитая артистка высокого уровня. А кто такая эта Татьяна? Никто ее не знал до этого скандала ни как артистку, ни как директора. Там за кулисами «мышка» бегала и все. У нее странная роль. Мое мнение такое – в том, что Петросян с Леной расстались, в этом виноваты «третьи силы». У обоих в этом интереса нет. Им это было обоим невыгодно. Со стороны телезрителей - это потеря, потому что у нас очень мало пар на эстраде. Очевидно, что в их расставании заинтересованы «третьи силы», силы очень коварные. Потому что нет интереса ни у Петросяна, ни у Лены расставаться. Они могли не жить вместе как муж и жена, но пара у них была крепкая, работали они вместе. С какой стороны ни загляни – не выгодно, чтобы распадалась эта связка. Артист работает для зрителя. После того, как они расстались, пострадал в первую очередь зритель. И их пара поделили зрителя. Кому это выгодно? Кому выгодно, что такая крепкая артистка под боком у Петросяна? Выгодно было и ему, и Лене. Даже если у Петросяна вдруг завелась там одна, вторая влюбленная в него девушка, ну и дай бог здоровья - не он первый, не он последний. Но из-за какой-то девочки все рушить?! Они не просто дом разрушили, а крепость, которую строили много лет! Петросян со Степаненко с 75-го года, с той поры Лена у него работает. В 79-м они поженились. В 80-х годах она стала лауреатом конкурса. Они прошли длинный, трудный и победный путь вместе. И разрушать все это на склоне лет ни одному из них ну никак не выгодно. Это выгодно кому-то другому третьему! И за этим «третьим» вполне вероятно стоит еще более сильный «четвертый». Не исключаю, этой девушкой кто-то направлял. Мы многое не видим. Люди так устроены, что каждый что-то хочет показать, но спрятать какую-то свою тайну, то, что у него внутри.

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Не верю, что дело тут в женской ревности (говорили, что Степаненко из ревности поставила ультиматум – «либо я, либо Брухунова». – Ред.). Ну какая ревность, когда люди в таком возрасте находятся, да еще артисты. Когда человек выходит на сцену – он уже не муж и жена. Я часто привожу пример из кинофильма «Берегись автомобиля» - когда после премьеры спектакля героя Смоктуновского увозят в тюрьму. Показано блаженно улыбающееся лицо Смоктуновского, он с двумя букетами, его везут в тюрьму, но он только что имел УСПЕХ на сцене и потому он СЧАСТЛИВ! А тут получается, Елена Степаненко отказывается от успеха на сцене, к которому она шла десятилетия?! И Петросян отказывается от верного товарища на сцене? Выйти на сцену, чтобы рядом был соответствующий тебе по уровню и мастерству артист, тем более женщина. Ну, разрушили «замок»!

Звезда «Кривого зеркала» Игорь Христенко сводил с ума любимых женщин Петросяна

- В наших кругах поговаривают, что Брухунова стала не только причиной развода знаменитой пары юмористов, но и с ней косвенно связан распад «Кривого зеркала» Петросяна, - рассказала нам поклонница «Кривого зеркала» Алла. – Прежние артисты - золотой костяк театра - не приняли нового директора Петросяна, и отчасти это стало началом того, что театр разбежался. Вместо него Мэтр создал «Петросян-шоу», программы которого состоят не из театрализованных спектаклей, как это было в «Кривом зеркале», а из набора номеров новеньких артистов. Петросян закрыл «Кривое зеркало» в 2013 году, как раз тогда, когда его директором стала Таня Брухунова. Мы считаем, что Брухунова могла таким образом припомнить звезде «Кривого зеркала» артисту Игорю Христенко его нежелание обратить на нее внимание.

- Мало кто знает, но Таня Брухунова сначала сходила с ума, фанатела совсем не по Петросяну, а по герою-любовнику «Кривого зеркала» Игорю Христенко. Он помоложе будет Петросяна и очень сексуальный, - рассказывает давняя поклонница «Кривого зеркала» Алла. - У Тани была близкая подружка Лена, которая вела один из сайтов Христенко. И они вдвоем чаще всего тусовались. И вертелись возле Христенко. Для Тани он был «героем девичьих грез». Неровно она дышала в его сторону. Бегала за ним. Со стороны мы видели ее влюбленность. Тут ничего удивительного, потому что домогалась его многие девочки из армии поклонников «Кривого зеркала», Как только Христенко похудел в 2005 году, он стал очень соблазнительным человеком. И ему, не без этого, нравится нравиться, и он не отказывает себе в любезности пофлиртовать, но это флирт на уровне игры. И Елена Степаненко не скрывала, что Христенко она выделяет из всех. Часто фанаты «Кривого зеркала» приходили на шоу ради Христенко.

А Петросян неровно реагировал на успех Христенко у дам. Христенко и цветов больше дарили, к неудовольствию Мэтра, который стал зажимать конкурента.

Однако Христенко домогались многие, но ни у кого из девушек не получилось его вырвать у жены.

После этой неудачи Брухунова пошла прокладывать себе тропу с помощью тех, кто поближе. Сначала она была помощницей директора Петросяна Диктовича, которому было лестно внимание молоденькой. Приятно, когда бегает котенок, бантиком его поманил, он играет. Вот у Петросяна и Диктовича поначалу к Тане отношение было такое. Когда смотришь на котенка, который прям вот и лапками, и коготками, то всегда хочется его и приручить, и приласкать, и погладить. Ну и приручили, как говорится, на свою голову. На месте Петросяна я бы вспомнила Донну Розу Дальвадорес: «Он любит не меня, а мои миллионы!» (фильм «Здравствуйте. Я ваша тетя!»). С недоумением смотрим на эту связь из серии «связался черт с младенцем». А младенец еще и с коготками.

Лене Степаненко сочувствуем, она не злая, любит патронировать. Были в труппе люди, которым она оказывала поддержку. Она приезжала, отыгрывала свои номера и уезжала, а что без нее там творится, ее не волновало - как любой актрисе, в первую очередь есть дело до себя.

- И в мыслях не было, что Брухунова мужа уведет?

- Елена Степаненко просто считала его разумным человеком! В данной ситуации она выглядит очень достойно. Ее авторитет непоколебим.

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