"За Богомолова отомщу": Собчак публично высмеяла Шнурова

Четыре дня понадобилось Ксении Собчак, чтобы жестко ответить Сергею Шнурову на его провокационное заявление. Лидер группы "Ленинград" сообщил, что стихи за светскую львицу писал режиссер Константин Богомолов.

Ксения Собчак разместила в блоге новый пост, в котором она гневно отреагировала на последнее интервью Сергея Шнурова. Лидер группы "Ленинград" во время общения с прессой, отвечая на вопрос, кто является самым достойным его соперником в стихотворном батле, с улыбкой заявил, что это Константин Богомолов.

"Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!", - сказал Сергей Шнуров.

Данное заявление не на шутку разгневало теледиву, и она решила жестко ответить на такие обвинения. Ксения написала в ответ стихотворение.

Напомним, перепалка между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым произошла 11 марта. Лидер группы "Ленинград" подколол свою давнюю подругу в стихах. Всем известно, что вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода. На этот раз Муза пришла к нему после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала. Не смолчала и Собчак. Острая на язык звезда решила расставить все точки над i, поэтому опубликовала в своем микроблоге стихотворение, в котором вызвала Шнурова на баттл. Собчак заявила, что стихи Шнурова уже давно превратились в затычку в "каждой новостной бочке". В ответ певец поблагодарил, но отказался встречаться с Ксенией, которая "бросила" музыканту перчатку.

"Говорю тебе как поэт и баба: Твой ...,

Серёжа, – довольно слабый.

При всём моём к тебе уважении,

Ты не выдержал поражения.

Я с тебя реально смеюсь:

Тур стадионный, а прессы мало?

Шнуров вываливает фейк-ньюз

Про то, что Собчак стихов не писала!

Про баттл наш я забыла давно,

Но он у тебя в голове на полочке:

Тебя ж раскатала тогда в говно

Тупая лошадь, светская тёлочка!

Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал.

Ну, ни разу в жизни!

Ты побеждён у всех на глазах?

Зачем ты ведёшь себя, как ..?

Скажи, как про водку на днях сказал:

«Всё, ..., она меня победила!»

Не можешь? Стыдно? Ржут пацаны,

Что ты тупо бабою ..?

Понятно станет людям страны,

Что ты ... не брутальный мачо?

Серёжа, не обижаться, чур,

Но знают даже малые детки,

Что даже крутой от лампочки шнур

Берёт электричество из розетки.

Всё напряжение - от неё,

Крошка она или с ... дылда.

Дружок, пойми уже, ё-моё:

Твоей розеткой была Матильда!

Она укрывала, сродни плащу,

Она от похмелья тебя спасала,

За Богомолова отомщу:

А может, и песни – она писала?

Серёга, ведь ты же со мною пил

Под рёв твоих песенок хулиганский,

Но здесь ты, родненький, поступил

По-свински, по-хамски, не по-пацански.

Прощаюсь. На баттл опять зову,

Я обеспечу и свет и саунд.

Скоси меня рифмой, как ту траву!

До встречи! Не ссы! Я - на месте! Раунд!"