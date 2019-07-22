«Не могу сдержать поток слез»: русская жена экс-короля Малайзии оплакивает свой развод

Спустя неделю после новостей о том, что экс-король Малайзии, а ныне - султан одного из штатов Мухаммад V подал на развод со своей русской супругой Оксаной Воеводиной (после свадьбы она приняла ислам и сменила имя на Рихана), причины расставания так и неизвестны. Ни малазийская, ни русская стороны никак не комментируют происходящее.

Однако, в своем Инстаграме, где у нее более 430 тысяч подписчиков, наша красавица иногда выкладывает философские посты. Сегодня девушка опубликовала фото с двухмесячным сыном от экс-короля на фоне благоустроенного участка с деревянным домом.

Свадьба Оксаны Воеводиной и монарха Малайзии Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 г.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хотя Оксана-Рихана к своим сообщениям по-прежнему ставит геометки столицы Малайзии Куала-Лумпур, после рождения сына находится она в России. Здесь, по словам адвоката Евгения Тарло, на деньги мужа она вместе с мамой снимает квартиру в Москве и в Подмосковье — загородный дом с охраной. Видимо, там и сделано последнее фото.

- Я пишу, и не могу удержаться от потока слез, - призналась девушка своим подписчикам на двух языках — малайском и английском. - И я не думаю, что это необходимо, потому что это слезы радости и благодарности! Я до сих пор не верю, что получила столько умных и теплых писем от вас, от людей со всего мира! И конечно, я хочу сказать всем малазийцам: у вас большие сердца, потому что вы приняли и поддержали меня - женщину из чужой страны, которая выросла в другой культуре. И я так горжусь, что в венах моего сына течет малазийская кровь, и я сделаю все, чтобы он оправдал вашу любовь.

rihanapetra Оксана Воеводина оплакивает свой развод с экс-королем Малайзии

В своей жизни я сталкивалась с разными видами зла, обмана и несчастья. Но вы уверяете меня, что в этом мире все еще есть добро. Если бы у меня была возможность, я бы с радостью обняла вас всех. Ваша поддержка ценна для меня, и я буду искренне и честно делиться историей своей жизни. Да благословит всех вас Аллах, друзья мои!

Русская жена экс-короля Малайзии оплакивает свой разводФото: Личная страница героя публикации в соцсети

PS: Сегодня Леону 2 месяца. Продолжай расти и будь счастлив, мой маленький мир.

Напомним, Оксана Воеводина, победительница конкурса «Мисс Москва-2015» в июне прошлого года вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. В ноябре супруги устроили пышную церемонию на Рублевке, где собрали всех русских родственников и друзей молодой супруги. Ради семьи в январе этого года король отрекся от престола, а 22 мая в московской клинике Воеводина родила сына — мальчика назвали Леон. Однако, по данным малазийской прессы, ровно через месяц экс-король подал на развод. Адвокат Воеводиной расставание опровергает — по его словам, никаких официальных документов о разводе его клиентка не получала.

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