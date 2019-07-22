"Ты или крестик сними, или трусы надень": Бузову отчитали из-за гламурной Богородицы

Ольга Бузова, сама того не ожидая, вызвала гнев публики. Поющая ведущая поздравила подписчиков в Инстаграме с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы, опубликовав изображение земной матери Иисуса Христа. Однако скандальный блогер Лена Миро обратила внимание на то, как выглядит святая. Она отчитали артистку за гламурное, по ее мнению, изображение Богоматери.

"Мои хорошие, поздравляю вас с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Эта икона - одна из самых известных и почитаемых, ее знают люди во всем мире! По молитвам к Богородице случается много чудес и исцелений. От чистого сердца желаю, чтобы и в вашей жизни случались чудеса! Только верьте и делайте добро... Пусть Царица Небесная хранит вас и ваших близких", - обратилась к публике Ольга Бузова под изображением святой.

Все было бы ничего, только певица разместила не традиционную икону Богоматери, а осовремененный вариант. Внимательные интернет-пользователи обратили внимание на изображение святой.

buzova86 Мои хорошие, поздравляю вас с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы

"Ольга Бузова - это апофеоз дури российского Инстаграма. Неискренность, фальшивость и недалекость - вот три кита, на которых держится эта помойка виртуальной реальности", - разразилась гневной отповедью в адрес артистки острая на язык Лена Миро.

Скандальный блогер заявила, что певица в Интернете - вполне себе куколка, в то время как в жизни все гораздо печальнее. "Мы имеем дело с некрасивой женщиной с пропитым, злым и грубым лицом...", - продолжила обозревательница.

По ее словам, Ольга превзошла саму себя, когда поздравила "своих пернатых подписчиц с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы". "Это что за гламурная Богородица? Зачем ей «поддули» губы, как у самой, собственно, Бузовой? Зачем подняли кончик носа, изменили разрез и цвет глаз, убрали мешки и морщины, а также все следы страданий и боли с лица? Что за святотатство такое", - возмущается Миро.

Блогершу настолько разозлило увиденное, что под ее горячую руку попала и бывшая возлюбленная Тимати. "Кого эти дуры сделали из Пресвятой Богородицы? Обколотую филлерами копию Алены Шишковой и других девок с сомнительным прошлым и настоящим? Эскортницу, перекроившую морду после публичного «Дома-2» для того, чтобы летать на заработки в ОАЭ? Гламурная и перекроенная Богородица в Инстаграме - это дно, пробить которое будет сложно. Впрочем, глупость Бузовой дна не имеет", - заключила Лена Миро.

Досталось Бузовой и от ее подписчиков. Они назвали публикацию богохульством и потребовали от артистки иметь хоть немного такта.

"Это не приемлемо. И если человек действительно верует, должен об этом знать", "Это не икона Казанской Божьей Матери. Как не стыдно. В церковь сходи на иконы посмотреть!", "Ты или крестик сними, или трусы надень", "Это разве нормально? Выкладывать фотошопленную икону?", "Ольга, найдите своим мозги! Сколько можно дно пробивать? Выкладывать иконы", "Хотя бы Бога не трогала. Пару дней назад имитировала оральный секс на всю страну", "Бузова! Хватит юродствовать!У тебя хоть что-то святое в этой жизни есть? Что это за картинка гламурная! Посмотри, как выглядит настоящая икона Пресвятой Богородицы!", "Себя фотошопишь,так еще над иконой святой поучиться решила!", "Это уже реально дно полное!", "Кого ты сделала из Пресвятой Богородицы! Ужас!", - негодует публика.