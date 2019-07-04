"Ты такая доступная": Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж

Ольга Бузова наслаждается отдыхом на Лазурном побережье. Певица постоянно делится с поклонниками фотографиями и видео из солнечного Сен-Тропе. Однако последний ролик, который звезда разместила в блоге, вывел публику из себя. Пользователи соцсетей не выдержали неподобающего поведения исполнительницы и по пунктам объяснили ей, почему она до сих пор не обрела личное счастье.

buzova86 Сильные умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, слабые умы обсуждают людей. А я уже проснулась и еду по важным делам

Ольга Бузова любит делиться с фанатами происходящим в ее жизни. Находясь на курорте во Франции она буквально засыпала фанатов фотографиями в купальниках и откровенных позах, которые оставляет минимальное пространство для воображения. В какой-то момент фолловеры не выдержали и разразились в адрес артистки гневной отповедью.

Последней каплей стали фото и видео, на которых Бузова позирует в леопардовых стрингах, демонстрируя обнаженные ягодицы. Хейтеры отметили, что микроблог Ольги под завязку заполнен излишне откровенными и вульгарными снимками и видеороликами, тем самым она сама отпугивает потенциальных женихов. Ведь порядочный мужчина, который хочет создать семью, вряд ли обратит внимания на девушку, активно демонстрирующую аудитории интимные части тела.

buzova86 Wild

Подписчики посоветовали звезде быть скромнее, напомнив, что в каждой девушке должна оставаться загадка. Фолловеры также объяснили Бузовой, почему она не скоро выйдет замуж.

"Этим видео только портишь все впечатление о себе", "Слишком много выставляет себя на показ. А потом удивляется, почему не везет в личной жизни. Все уже все видели, женщина должна быть загадкой", "Не скоро ты выйдешь замуж, Оля", "Опять попа! Сколько можно?", "Бузова, сколько ты будешь свою «пятую точку» выставлять?", "Как не стыдно! Больше никак не можешь завлечь мужиков!", "Ни один нормальный мужчина с серьезными намерениями никогда не будет с женщиной, которая бесконечно выставляет свою попу! Оля, не ной, что мужчин нет! Начни с себя!", "Вот я бы так сказала девушкам, демонстрирующим недвусмысленно свои богатства - представьте, что однажды у вас все-таки появится тот единственный и вы будете сидеть в романтическом ресторане, и у него в кармане будет кольцо, чтобы сделать вам предложение. И тут он вдруг, идя в уборную, увидит, как у каждого мужчины, попадающемуся ему на пути, он видит в руках фотографию или видео с танцующей попой своей невесты...", "Мне бы было стыдно вот так в камеру, все-таки отец ваш посмотрит", " "Ужасно, смотреть противно", "Позор!", "Ты такая доступная", "Не поведется на это приличный достойный мужчина", - оставили комментарии возмущенные подписчики.