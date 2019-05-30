2019-05-30T21:03:47+03:00
Звезды

У Волочковой "не раскрылся" шпагат

Балерина активно готовится к своему новому шоу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова репетирует новое шоу.Анастасия Волочкова репетирует новое шоу.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анастасия Волочковой нет равных в шпагатах. Мастерство балерина признали на высшем уровне. Ее шпагат внесен в Книгу рекордов. Однако сегодня что-то пошло не так.

Анастасия Волочкова забыла о выходных. который день звезда усердно тренируется ради своего нового шоу "Балерина и клоун", премьера которого состоится в Анапе. "Я и рада! Я так люблю трудиться! Я одержима этим позитивным спектаклем", - признается прима. В этом спектакле она танцует и свои классические, и современные композиции.

Однако на сегодняшней репетиции случилось страшное. У Анастасии Волочковой "не раскрылся" шпагат. И хотя комментарии к своим фотографиям звезда давно закрыла, ее преданные поклонники не на шутку обеспокоены.

Сложные акробатические трюки Анастасии приходится выполнять, стоя в огромной ракушке на стеклянном шаре. "Репетируем трюки. Роль Настеньки в детстве исполняет в нашем спектакле «Балерина и клоун» Машенька Огинская. Праправнучка композитора, написавшего известный полонез. Вот я уже на шаре в пуантах", - хвастается прима.

Возможно, Волочкова страхуется и репетирует "вполноги", а, может, причиной нераскрывшегося шпагата стали спортивные трико балерины, которые не слишком свободны. Как бы то ни было, будем надеяться, что, надев пачку, Анастасия вновь исполнит свой неповторимый шпагат на высшем уровне.

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Мои любимые! Просто вопрос. Дяди и тети, а вы так красиво можете? Ведь нет. Но, могу научить
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Ведь даже на Мальдивах под палящим солнцем, стоя в босоножках на высоких каблуках и в микро-купальнике, артистка идеально исполняла коронный элемент. За это публика зовет свою любимицу не иначе, как "Мадам Шпагатовна". В те недолгие минуты, когда Волочкова открывает комментарии, поклонники успевают выразить Анастасии восхищение и похвалить за трудолюбие и мастерство.

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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