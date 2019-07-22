2019-07-22T18:13:52+03:00
Политика

Иосиф Пригожин: Платим миллионы налогов, но свободных средств нет

Продюсера поразили доходы, которые ему приписывают
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
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Иосиф Пригожин.Иосиф Пригожин.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный музыкальный продюсер искренне удивился исследованию холдинга Ромир, которое выявило рост у россиян рост свободных средств и дал комментарий «КП» по этому поводу:

- У вас лично за последнее время свободных денег стало больше?

- Да нет, конечно! Мне кажется, это какая-то ошибочная история. В последнее время в связи с большим кризисом, который случился в мире, я даже представить не могу, есть ли у кого то вообще свободные деньги. В нашем, музыкальном цеху, я такую историю точно не наблюдал.

- Может, вы встречаете людей со свободными средствами в «богатых» , нефтегазовых регионах страны?

- Мы же не на Луне живем — мы все живем в одной большой стране. Вот мы сегодня прилетели из Норильска — и мы знаем, как живут люди в глубинке, знаем их возможности. Экономические, в том числе.

- Ну хорошо, но за границей таких людей точно немало...

- Моя мама пол-жизни живет за границей. Но там другое пенсионное обеспечение. В Израиле пенсия, если перевести на наши деньги, будет больше 100 тысяч, и при том цены нормальные. А соцпакет просто нереальный и дети финансово защищены. Наверное, в таких условиях там могут возникать свободные средства у людей.

- С нашими пенсионерами сравнить сложно...

- У мамы Валерии здесь пенсия такая, что ей не хватило бы даже для оплаты квартиры. Мы ее перевезли в Москву и доплачиваем за ее проживание.

- Деньги, которые вы получаете за концерты, за выступления — вы вкладываете в бизнес?

- У нас все деньги реинвестируются автоматически. Мы не жалуемся на жизнь, не прибедняемся — не хочу людей вводить в заблуждение. Да, мы конечно живем лучше чем среднестатистический человек в России, ну или даже на планете. Мы как кооператив, мы частный сектор. Мы платим налогов несколько миллионов в год — Валерия платит государству. Я образно говорю.

Вы видите сценические наряды — нам их никто не дарит. Вы слышите новые песни. Видите лучшие инструменты у музыкантов. Расходы на коллектив. Это все стоит денег. Поэтому расходы порой — под завязку.

- То есть вас лично исследование о том, что у россиян увеличились свободные средства, удивило?

- Да, конечно. Возможно, в каких-то отраслях такое есть. Я не знаю, не в теме. Мы живем в одном информационном поле. Главная задача — не заблудиться в нем. Видим, как живут обычные граждане. Москва и Россия — два разных мира. Дети, образование, частные школы, преподаватели, содержание квартиры и машины — все же это надо содержать. Но, например, вся Америка в долг живет давно — это по поводу свободных средств….

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ИСТОЧНИК KP.RU

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