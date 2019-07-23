Столичные врачи помогли десяткам жителей Ленского района

С 3 июня по 22 июля 83 жителя Ленского района приняли участие в программе «Москва - столица здоровья» и оценили ее работу. Дорогу, питание и проживание в столице поморцам обеспечил инвестор строительства ЭкоТехноПарка «Шиес» - ООО «Технопарк».

Современные достижения столичного здравоохранения стали доступны жителям Ленского района благодаря особой программе по социальной поддержке населения, которую реализует ООО «Технопарк» совместно с московским правительством и Фондом развития Ленского района. Участники программы исправно получают медицинскую помощь в любой из 45 ведущих московских больниц.

— Одним из важнейших направлений социальной политики ООО «Технопарк» стало обеспечение качественной и своевременной медицинской помощи жителям района. Московское здравоохранение держит высокую планку качества оказания медицинских услуг. Благодаря квалификации столичных врачей и технологическим возможностям современных стационаров, условия для выздоровления пациентов создаются самые лучшие. Вместе с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района мы планируем и дальше развивать программу, чтобы все местные жители, нуждающиеся в лечении, смогли его получить в полном объеме, — приводит слова генерального директора ООО «Технопарк» Евгения Пеняева пресс-служба проекта.

На данный момент из 83 участников программы для прохождения в Москву прибыли 58 человек. Из них 31 пациенту уже оказали необходимую медицинскую помощь и вернули домой, а 27 в данный момент лечатся в стационарах. Также в ближайшее время в столице ждут еще 25 пациентов. Участников программы бесплатно обеспечивают всем необходимым, включая питание, лекарства и трансфер от дома в Ленском районе до больницы в Москве.

Вылечившиеся пациенты Ленского района делятся впечатлениями от посещения столичных клиник.

— Врачи сделали необходимые анализы, полное лабораторное обследование, - рассказала одна из жительниц Ленского района, приехавшая в столицу по программе для сопровождения на лечения своего внука. - Нас очень тепло встретили, большое спасибо сотруднице, которая этим занималась, устроили в больницу в кратчайшие сроки, все так доброжелательно. Внука обследовали, все это заняло неделю, потом также доброжелательно проводили.

А для некоторых жителей района лечение в Москве и вовсе стало спасением - благодаря профессионализму врачей и правильно организованной реабилитации пенсионерка, пережившая инсульт, снова начала ходить.

- Я до последнего боялась, что придется платить. Но все действительно оказалось бесплатно - и дорога, и самолет, и лечение. Все было на самом деле, - поделилась впечатлениями женщина. - Меня обследовали полностью с головы до ног, подлечили сердце, печень… Мне дали с собой брошюрку о том, как правильно восстанавливаться - с физкультурными упражнениями. Начали на руке пальчики шевелиться. С ногой сейчас все нормально – хожу сама на занятия, гуляю. Дома ведь почти не передвигалась, тихонечко ходила с мужем или с сыном. Сейчас мне подарили специальную 4-опорную тросточку, бандаж, чтобы рука не висела.

Каждый житель Ленского района может принять участие в программе. Для этого достаточно прийти в центральную горбольницу Яренска, взяв с собой лишь полис обязательного медицинского страхования и документы, подтверждающие диагноз.