2019-07-23T19:20:35+03:00
Звезды

Русская жена экс-короля Малайзии готова сделать тест ДНК, чтобы доказать его отцовство

По словам близкой подруги Оксаны Воеводиной, малыш растет копией своего высокопоставленного папы [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Оксана Воеводина.Оксана Воеводина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сообщение о разводе экс-короля Малайзии, а ныне — султана одного из штатов Мухаммада V, растиражированное (без каких-либо документальных подтверждений) местным изданием New Straits Times, обрастает скандальными подробностями. Якобы русская жена Оксана Воеводина (после свадьбы она приняла ислам и сменила имя на Рихана) была неверна своему высокопоставленному супругу.

- Нет никаких объективных причин считать, что Мухаммад - биологический отец сына Оксаны, - заявил журналистам сингапурский правозащитник Ко Тиен Хуа, который, по его словам, представлял интересы Мухаммада при расторжении брака.

Юрист также отметил, что документы на развод были поданы 22 июня, а официально брак расторгли 1 июля, но при этом никаких документальных подтверждений не предоставил. Дворец штата Келантан, которым управляет Мухаммад V, хранит молчание, сам султан заявления прессы не подтверждает и не опровергает.

Тем временем, русская жена после рождения сына Леона, который появился на свет 22 мая, находится в Москве — это тоже подливает масла в огонь слухов и кривотолков. Комментариев прессе Оксана не дает, ограничиваясь философскими рассуждениями в Инстаграме.

А вот близкая подруга Воеводиной Лилия Настаева оказалась более разговорчива.

- Какая чушь! Нам очень жаль, что его королевское, хоть и бывшее, высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального юриста, - возмутилась Лилия в разговоре с kp.ru. - Все окружение Оксаны — родители, друзья, семья, ждут от него публичных извинений. А если у Фариса (так в семье Воеводиной называют Мухаммада. - Ред.) есть какие-то подозрения, то он всегда может сделать тест ДНК, Оксана со своей стороны к этому готова — говорю вам на правах самой близкой подруги. Если бы Оксана когда-нибудь показала лицо ребенка, ни у кого бы сомнений не возникло, потому что папа и сын — одно лицо.

Королевна сделает тест днк чтобы доказать отцовство короля.

- А Фарис видел ребенка, или Оксана после родов не летала в Малайзию?

- Не думаю, что могу об этом рассказывать.

- А может, заявления адвоката — какая-то провокация?

- Даже если и так, надо извиниться в такой ситуации. Очень некрасиво, ужасное оскорбление. Как адвокат может такое заявлять — он что, свечку держал? Скорее всего, он просто хочет пропиариться на весь мир, вот и все. Оксана у нас умница-красавица, и никогда ни в каких грязных историях не была замечена.

Подруга Оксаны Воеводиной прокомментировала новые слухи о изменах.

- Как Оксана сейчас живет? Она же в Подмосковье снимает загородный дом, вы бывали у нее в гостях?

- Да, конечно. У нее все прекрасно, ребеночек только родился, она вся в материнстве, кормящая мамочка. По большей части справляется сама, плюс Оксанина мама помогает.

- Она куда-то выходит или ведет затворническую жизнь, чтобы лишних вопросов никто не задавал?

- В магазин точно выходит, а в остальном не знаю.

- Оксана не собирается опровергать слухи о разводе? Если бы она заявила, что это выдумки, наверно, вопросов стало бы меньше. А так, последний ее пост в Инстаграме, наоборот, заставил всех думать, что Оксана оплакивает свой развод…

- Это особенности перевода, ведь пост был на английском языке, и его перефразировали. Дословно ее сообщение звучало так: «Я слышу ваши слова поддержки, и от этого у меня на глазах наливаются слезы. Я привыкла к тому, что про меня пишут гадости, а с вашей колоссальной поддержкой на душе стало тепло». Вот и все.

ЗВОНОК АДВОКАТУ ВОЕВОДИНОЙ

«Мы выведем интриганов на чистую воду»

Адвокат Воеводиной Евгений Тарло категорически опроверг слухи об изменах и сомнения в отцовстве экс-короля.

- Это абсолютная ложь и грязная инсинуация! Выдумки желтой прессы, и я точно знаю, откуда это идет, - заявил Тарло kp.ru. - Никакого развода не было, говорю вам со всей ответственностью. А что касается отцовства — да что тут комментировать? Это они должны доказывать, что ребенок чужой, а не мы — оправдываться. Оксана — замужняя женщина, Фарис — отец ее ребенка, это непреложно. Сейчас в Малайзии идет борьба за власть, а против Фариса — информационная война, в которой используют Оксану. Ведь он был королем и не просто так отрекся от престола, сейчас он султан крупнейшего штата и еще может вернуться. Но всех мошенников и интриганов мы выведем на чистую воду, надо только немного времени. Думаю, к концу осени все встанет на свои места.

… И РУССКОМУ ТЕСТЮ ЭКС-КОРОЛЯ

Врач-травматолог Андрей Горбатенко, отец Оксаны, в момент ее замужества делился с «КП», что от Фариса у него только самые хаорошие впечатления: «Были бы сомнения — замуж дочку бы не отдал». Но сейчас комментировать слухи о разводе категорически отказался.

- Кто это звонит, банк? А, журналисты… Простите, я ничего не буду говорить, я в отпуске, до свиданья, - спешно попрощался Андрей Иванович.

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Кажется, эта красивая сказка все-таки подошла к концу: малазийские СМИ объявили о разводе экс-короля, а ныне султана одного из штатов Мухаммада V с русской красавицей, победительницей конкурса «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной. Сама Оксана, поначалу хранившая молчание, решилась-таки отреагировать на слухи. На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала архивное видео, снятое в счастливые для пары времена. Увы, длились они недолго: с момента свадьбы прошло чуть больше года (брак зарегистрировали в июне-2018, а пышную церемонию на Рублевке устроили только в ноябре) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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