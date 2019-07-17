«Хочу быть с ним до конца своих дней»: после новостей о разводе русская жена экс-короля Малайзии опубликовала трогательное видео

Кажется, эта красивая сказка все-таки подошла к концу: малазийские СМИ объявили о разводе экс-короля, а ныне султана одного из штатов Мухаммада V с русской красавицей, победительницей конкурса «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной. Сама Оксана, поначалу хранившая молчание, решилась-таки отреагировать на слухи. На своей странице в Инстаграме девушка опубликовала архивное видео, снятое в счастливые для пары времена. Увы, длились они недолго: с момента свадьбы прошло чуть больше года (брак зарегистрировали в июне-2018, а пышную церемонию на Рублевке устроили только в ноябре).

- Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем, - рассказывает Оксана в коротеньком, но эффектном видео. - И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней.

Кажется, эта красивая сказка все-таки подошла к концуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В семье главное дети, потому что они наше наследие, - говорит экс-монарх. - Для меня самое главное - это сочетание страсти и взаимопонимания. Многие говорят: «Любовь, любовь...». Да, любовь, конечно, хорошо, но через 15-20 лет страсть и взаимопонимание будут иметь большее значение. Несмотря на то, что у нас немного совместных хобби, главное, что мы хорошо понимаем друг друга.

Пользователи со всего мира пишут Оксане слова поддержки и сочувствияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

rihanapetra Русская жена экс-короля Малайзии опубликовала трогательное видео

Всего за три часа ролик собрал более 55 тысяч просмотров и 600 комментариев. Поставил лайк и русский тесть малазийского экс-короля, врач-ортопед Андрей Горбатенко, который сегодня, также как и Оксана, не отвечает на звонки журналистов. Пользователи со всего мира пишут Оксане слова поддержки и сочувствия, причём абсолютное большинство - на английском языке. Да, здесь, в отличие от Инстаграма Леди Гага, русских комментариев почти нет.

Как красиво начиналась эта сказка: он - настоящий монарх, король маленькой, но гордой Малайзии. Она – королева красотыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, Оксана по-прежнему к своим постам ставит геометку столицы Малайзии Куала-Лумпур, хотя после рождения ребёнка находится в Москве.

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