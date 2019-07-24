"Какая секси!": сильно похудевшая Алена Апина в бикини прижалась к старому другу на пляже

Алена Апина своей небывалой популярностью обязана группе "Комбинация". Именно в ее составе к певице пришла небывалая слава. С того времени много воды утекло, а звезда 90-х успела пережить непростой развод и травлю хейтеров после выхода откровенного клипа на песню "Близость", который, по признанию артистки, стал ее постразводной темой. Знаменитость не раз признавалась, что переживать трудные времена ей помогали поддержка дочери, музыка и близкие друзья.

Кажется, время не властно над Аленой Апиной. Несмотря на все невзгоды, которые пришлось пережить артистке, 54-летняя певица по-прежнему может похвастаться шикарной фигурой и молодым лицом.

Исполнительница хитов "Ксюша" и "Бухгалтер" сейчас отдыхает на малой родине. И не одна. Рядом с Апиной - импозантный мускулистый мужчина. "Спасибо тебе, мой дорогой Сергей Иванович! Вытащил меня на Родину! На Волгу! В деревню, в глушь, в родную Саратовскую волость...", - подписала фото Алена.

И тут же добавила, видимо, чтобы сплетники не чесали языки: "Сережа - мой друг, музыкант, саксофонист, земляк, с которым мы вместе работаем уже 22 года".

neapina Спасибо тебе, мой дорогой Сергей Иванович!

На снимке певица стоит на пляже, прижавшись к мужчине. Он нежно ее обнимает. Из одежды на звезде - черное бикини. Знаменитость заметно похудела и выглядит прекрасно. Невозможно поверить, что Алена разменяла шестой десяток.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида любимицы: "Какая фигура! Какие ноги!", "Ой, какая ты тут клевая", "Красивая! И обалденная...", "Ну очень хороша", "Шикарная фигура, вы пример для подражания", "Интересный мужчина, стоит присмотреться", "Вы в прекрасной форме,так держать", "Надо же, какая секси!".

Артистка идет в ногу со временем и умеет удивлять. Чего только стоит ее скандальный клип "Близость". "Откровенный клип на песню «Близость» стал моей постразводной темой. Вот мне 50 и я знаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме как себя любимой. Никто не похвалит. И я подумала, и решила, что что надо как-то оставить всю эту красоту в историческом пространстве", - рассказывала Алена Апина в одном из интервью.

Певица призналась, что никак не ожидала ажиотажа, который возник после выхода клипа. Артистка искренне недоумевает, за счет чего это произошло. Ведь она всю свою музыкальную карьеру выступала в супер коротких юбках. А в клипе на песню "Люби его" и вовсе на ней был купальник. "Так чего только не вывалилось оттуда. Я оголялась 300 раз и никогда с людьми ничего не было. А тут, казалось бы, показала попу. И такая реакция", - констатирует исполнительница.

Клип набрал миллионные просмотры, а в комментариях под видео началась настоящая вакханалия. Каждый день хейтеры выливали на артистку ушат грязи. "У меня выбили почву из-под ног. Я чувствовала смерть, думала, что сошла с ума в тот момент, когда все это читала. Я выходила на улицу, а за моей спиной шушукались. Меня узнавал. Это как-будто я очутилась в 90-х, когда я не могла спуститься в метро или проехать на общественном транспорте. Вот так получилось и в случае с «Близостью»", - посетовала звезда.