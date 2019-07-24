"Решила завязать": Ольга Бузова сделала важное заявление

Ольга Бузова порядком напугала своих многочисленных поклонников. Звезда объявила о том, что отыграет свой последний концерт. Заявление знаменитости стало громом среди ясного неба для ее многочисленных фанатов.

В блоге Ольга Бузова разместила афишу к выступлению в Москве. На ней написано: "Последний концерт Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев»". "У нас с вами есть своя традиция - встречаться на моих больших сольных выступлениях в ноябре в Москве. В этом году я решила ее не нарушать... 14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад все началось", - обратилась поющая ведущая к публике.

Она отметила, что решила устроить прощальный концерт там, где все начиналось. "В самом центре Москвы...", - добавила Ольга.

buzova86 Я люблю традиции!

Почитав такое, многие поклонники Бузовой буквально лишились дара речи. Они стали оставлять в комментариях нечленораздельные сообщения.

Более стойкие решили докопаться до истины и забросали Ольгу вопросами и утверждениями: "Почему последний?", "Что случилось?", "Уходишь со сцены? Или умирать собралась?", "Оля, ты что, больна?", "Решила завязать", "Страна немного вздохнет, «мало половин» переживет".

Все сомнения по этому поводу развеяла мама Ольги. "Все правильно, одну программу отыграла, потом будет играть другую, - пояснила Ирина Бузова. - Она завершает программу "Под звуки поцелуев". Это прощальное выступление. И в Петербурге оно тоже будет. Со сцены Ольга не уходит. С чего вы решили?".

"У дочки карьера на сцене только начинается", - успокоила публику родительница.

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