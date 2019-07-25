2019-07-25T15:45:25+03:00
Звезды

Дженнифер Лопес в золотом платье с глубоким декольте с размахом отметила 50-летие

Алекс Родригес подарил своей избраннице красный Porsche за 140 тысяч долларов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дженнифер Лопес.Дженнифер Лопес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес закатила шумную вечеринку по случаю своего юбилея. Одной из самых успешных и популярных певиц 24 июля исполнилось 50 лет. Звезда вышла к гостям в откровенном золотом платье, в очередной раз продемонстрировав шикарную фигуру.

Первыми с днем рождения Дженнифер Лопес поздравили дети, а также жених Алекс Родригес. Спортсмен смонтировал трогательное видео, в котором собрал отрывки из жизни артистки, а также признался ей в любви. "Я не могу поверить в то, что ты моя девочка. С тех пор, как мы вместе, ты делаешь каждый мой день праздником. Спасибо за твою страсть, энергию, вдохновение и бесконечное стремление стать лучшей во всем, что ты делаешь", - обратился он к невесте. Лопес так расчувствовалась, что не смогла сдержать слез. Она разрыдалась прямо на плече у молодого избранника.

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HAPPY BDAY @jlo! BLESS UP! Currently on the way to the dance floor!
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Поздравления сыпались на певицу как из рога изобилия. Ей преподнесли портрет, расшитый камнями, украшения, деньги, брендовую одежду.

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TONIGHT was a Jenny from the Block party, and we took it from the Bronx all the way to the 305! Happy 5-0, @JLo. Te amo mucho
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Алекс подарил своей избраннице красный Porsche стоимостью 140 тысяч долларов. По информации от E!news, мужчина доставил автомобиль с большим золотым бантом, на номерном знаке написано "JLO". Певица пришла в восторг от подарка и уже опробовала новую машину, прокатившись на ней вместе с детьми. По информации инсайдера, Дженнифер выглядела очень взволнованной.

jenniferlopezlifejenniferlopezlife
Jennifer's Home Happy Birthday Jennifer Lopez
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Ближе к вечеру юбилярша устроила вечеринку. В особняке на принадлежащем певице Глории Эстефан острове Стар в Майами, где гости веселились до утра, все было украшено шарами, цветами и перьями. Шампанское лилось рекой, а гости танцевали до упада.

На тусовку собрались родственники и друзья Дженнифер. Она появилась перед гостями в откровенном золотом платье. Глубокий разрез до бедра, умопомрачительное декольте и обнаженный живот - гламурный образ звезды сводил с ума. Лук она дополнила круглыми серьгами, а волосы собрала в высокий хвост. Именинница отрывалась по полной. Сложно представить, что она разменяла шестой десяток.

jlovibesjlovibes
The mf Queeeen @jlo
2268 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Родригес ни на шаг не отходил от возлюбленной. Они о чем-то мило ворковали и то и дело целовались. В конце торжества Лопес под песню Happy Birthday разрезала многоярусный дизайнерский торт. Праздник завершился красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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