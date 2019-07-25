Дженнифер Лопес в золотом платье с глубоким декольте с размахом отметила 50-летие
Дженнифер Лопес закатила шумную вечеринку по случаю своего юбилея. Одной из самых успешных и популярных певиц 24 июля исполнилось 50 лет. Звезда вышла к гостям в откровенном золотом платье, в очередной раз продемонстрировав шикарную фигуру.
Первыми с днем рождения Дженнифер Лопес поздравили дети, а также жених Алекс Родригес. Спортсмен смонтировал трогательное видео, в котором собрал отрывки из жизни артистки, а также признался ей в любви. "Я не могу поверить в то, что ты моя девочка. С тех пор, как мы вместе, ты делаешь каждый мой день праздником. Спасибо за твою страсть, энергию, вдохновение и бесконечное стремление стать лучшей во всем, что ты делаешь", - обратился он к невесте. Лопес так расчувствовалась, что не смогла сдержать слез. Она разрыдалась прямо на плече у молодого избранника.
Поздравления сыпались на певицу как из рога изобилия. Ей преподнесли портрет, расшитый камнями, украшения, деньги, брендовую одежду.
Алекс подарил своей избраннице красный Porsche стоимостью 140 тысяч долларов. По информации от E!news, мужчина доставил автомобиль с большим золотым бантом, на номерном знаке написано "JLO". Певица пришла в восторг от подарка и уже опробовала новую машину, прокатившись на ней вместе с детьми. По информации инсайдера, Дженнифер выглядела очень взволнованной.
Ближе к вечеру юбилярша устроила вечеринку. В особняке на принадлежащем певице Глории Эстефан острове Стар в Майами, где гости веселились до утра, все было украшено шарами, цветами и перьями. Шампанское лилось рекой, а гости танцевали до упада.
На тусовку собрались родственники и друзья Дженнифер. Она появилась перед гостями в откровенном золотом платье. Глубокий разрез до бедра, умопомрачительное декольте и обнаженный живот - гламурный образ звезды сводил с ума. Лук она дополнила круглыми серьгами, а волосы собрала в высокий хвост. Именинница отрывалась по полной. Сложно представить, что она разменяла шестой десяток.
Родригес ни на шаг не отходил от возлюбленной. Они о чем-то мило ворковали и то и дело целовались. В конце торжества Лопес под песню Happy Birthday разрезала многоярусный дизайнерский торт. Праздник завершился красочным фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU
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