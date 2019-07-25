2019-07-25T16:38:45+03:00
Звезды

"Толстуха!": поклонники разругались из-за жены Игоря Николаева в эффектном мини

36-летняя Юлия Проскурякова поделилась новой фотографией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Проскурякова.Юлия Проскурякова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруга Игоря Николаева часто подвергается критике за лишние килограммы, странные наряды и внешний вид. Юлия Проскурякова никогда не гонется за модой, предпочитая и в выборе нарядов, и в прическе отдавать предпочтение тому, что ей нравится самой. Она не изнуряет себя диетами и умеет радоваться мелочам.

Юлия Проскурякова перебралась на лето в Юрмалу. Супруге Игоря Николаева идет на пользу мягкий прибалтийский климат. Она заметно посвежела и стала выглядеть гораздо моложе своих лет. Исполнительница наслаждается обществом близких людей на Рижском взморье, много гуляет и не боится размещать снимки без фотошопа.

На одной из последних фотографий 36-летняя артистка предстала в эффектном платье-рубашке песочного цвета. Довершают образ черные босоножки на танкетке. Волосы Юлии красиво уложены. Проскурякова продемонстрировала стройные длинные ноги и мечтательный взгляд.

"Прекрасный юрмальский вечер", - лаконично подписала она снимок. Казалось бы, придраться к внешнему виду артистки невозможно. Но не тут-то было.

uliaveronikauliaveronika
Прекрасный юрмальский вечер
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Под фотографией развернулась бурная дискуссия. В итоге поклонники разругались. Оппоненты так и не смогли прийти к общему знаменателю, похудела или, наоборот, поправилась молодая жена Николаева.

По мнению одних пользователей, Юлия опять наела лишние килограммы. Другие со знанием дела уверяют, что артистка сильно похудела, а ее ноги похожи на "спички". Многие подписчики одобрили новую прическу Юлии. Кому-то артистка показалась невзрачной.

"Худышка", "Худеть худеть и худеть!!!! Толстуха", "Не надо быть худышкой, надо быть самой собой!", "А вообще, худеть вам и не надо, худышка не ваш конек! Просто надо держаться в одном весе...", "Мышка!", "Ножки-спички", "Никакая не худышка, и ножки не спички... Спичек не видели", "Какая худышка-то?", "Прическа и цвет волос старят", "Точно не худышка, а пышка", - пишут сетевые активисты.

Юля на критику не реагирует. Зато откровенно ответила на вопрос, сидит ли она на диете: "Уже недели две вообще никакой диеты не придерживаюсь. До этого придерживалась питания сбалансированного с ограничением калорий. Тренировки в спортзале по 1,5 часа четыре раза в неделю! За две недели сбросила 4,5 кг. Но сейчас ничего не придерживаюсь и собой, если честно, не очень довольна...".

ИСТОЧНИК KP.RU

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