2019-06-10T13:33:47+03:00
Звезды

Молодая жена Николавева сильно похудела и помолодела

Юлию Проскурякову часто упрекали в лишнем весе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ранее Юлия часто сталкивалась с критикой из-за лишнего весаРанее Юлия часто сталкивалась с критикой из-за лишнего весаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юлия Проскурякова перебралась на лето в Юрмалу. К лету супруга Игоря Николаева заметно преобразилась. Она резко похудела и стала выглядеть гораздо моложе своих лет.

Прилетев к мужу и дочке Веронике в Юрмалу, исполнительница наслаждается обществом близких людей на Рижском взморье. На море Юлия Проскурякова отказалась от чопорных платьев, отдав предпочтение спортивной одежде.

На одном из фото, которое звезда разместила в своем блоге, артистка предстала в модной кепке нежно-розового цвета, белой футболке и голубого цвета дерзких шортиках. В этом наряде Юля продемонстрировала стройные ноги.

Проскурякова секрет своего резкого похудения не раскрывает. Ранее Юлия часто сталкивалась с критикой из-за лишнего веса. Прошлым летом Проскурякову травили в Сети за то, что она "обабилась" и стала выглядеть на десять лет старше.

Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря Николаева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря НиколаеваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

uliaveronikauliaveronika
Хорошего дня, дорогие мои
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Сейчас знаменитость выглядит выше всяких похвал. Заметно похудевшая молодая жена Игоря Николаева скорее похожа на школьницу, чем на 36-летнюю женщину.

Примечательно, что сама Проскурякова старается не реагировать на критику хейтеров. Однако иногда она не выдерживает. Не так давно Юлия довольно резко осадила хейтеров после того, как они выказали недовольство ее новой прической. "Дорогие советчицы, если бы я слушала все, что вы говорите, то у меня не было бы ни семьи, ни ребенка. А еще я не была бы актрисой, певицей... Мужу, друзьям и семье - всем очень нравится моя прическа. Всем добра, и перестаньте советовать!", - жестко ответила подписчикам артистка.

Юлия Проскурякова на 22 года младше Игоря Николаева. Она стала его третьей женой. Музыкант и начинающая актриса счастливы в браке уже около девяти лет. Большая разница в возрасте их не смущает. Проскурякова отлично ладит со старшей дочкой мужа - Юлей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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