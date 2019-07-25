"Муторная история": Никита Михалков высказался о скандале вокруг Маслякова и КВН

Претензии Александра Маслякова к создателям документального фильма «КВН. Свидетельство рождении» не удовлетворены: на днях Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрел дело, но не вынес по нему решение, а передал в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Как сообщала «КП», иск содержит требование возместить компании АМИК ущерб в размере 3 млн рублей за неправомерное использование в названии фильма товарного знака «КВН».

Фильм об истории легендарной игры спродюсировала компания «Группа 7». Ее директор Дмитрий Иванов не раз заявлял, что компания владеет исключительными правами на КВН, поскольку приобрела их у вдовы одного из троих создателей игры Сергея Муратова в 2017 году. В свою очередь, ведущий Александр Масляков, хоть и не имеет отношения к созданию игры, владеет связанными с КВН торговыми знаками. Также в 1996 году он зарегистрировал на себя «сценарий игры КВН» в Российском авторском обществе.

Кроме «дела о 3 миллионах», в августе СИП рассмотрит несколько исков «Группы 7», оспаривающих необоснованные, как так считают, права Александра Маслякова на товарные знаки, связанные с КВН.

Вялотекущий скандал вокруг телеигры, знававшей лучшие времена, специально для «КП» прокомментировал режиссер Никита Михалков, который также возглавляет Российский союз правообладателей в ранге президента Совета.

«Такие разборки — очень тонкие, у каждого свои аргументы; это муторная история, долгая. - заметил режиссер. - В любом случае, только суд может вынести окончательное решение. Но я убежден, что здесь не может быть приоритетов, связанных с выслугой лет, со званием, медийностью и т. д. Все должно быть абсолютно объективно».

Полагаясь на здравое решение суда, Никита Михалков также предложил противоборствующим сторонам перейти к мирным переговорам во имя сохранения культового проекта и пойти на взаимные уступки:

«Самым естественным и правильным было бы сесть друг против друга и договориться. Чтобы интересы были соблюдены и с одной, и с другой стороны: кто владеет и чем, с какого времени, насколько каждый из них имеет возможность уступить. И закончить это миром».

Михалков считает, что длительное разбирательство наносит серьезный ущерб знаменитой игре:

«А если не миром, это бесконечные суды и в результате - вред для дела. КВН - одна из немногих программ на телевидении, которая является отечественным производством. Чтобы сохранить национальное авторство этой передачи, надо спокойно договориться, на мой взгляд».

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