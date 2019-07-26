Новый диагноз Алибасова: врачи подтвердили сужение пищевода

Тем, кто давно уже перестал верить в реальность отравления Бари Алибасова, неутомимый гуру шоу-бизнеса продолжает доказывать свою правоту. И делает это не с помощью истерик и гневных отповедей, а с использованием официальных документов, что, конечно, говорит о мудрости Бари Каримовича. В стране, где вопрос о полугодовом загуле можно закрыть одним больничным, без справок делать нечего. Вот и Алибасов в очередной раз предоставил официальное доказательство того, что отправление все же было. А иначе как могла с основателем группы "На-на" случиться такая неприятность, как сужение пищевода до 0,6 см?

Бари Алибасов в эфире Радио Комсомольская правда : прямая трансляция.

О проблеме Бари Каримович уведомил общественность через своего пиар-директора Вадима Горожанкина: итак, врачи НИИ им. Склифосовского диагностировали у 72-летнего маэстро сильное сужение пищевода - до тез самых 0,6 см. А ведь результат предыдущего обследования были не столь печальными - сужение застопорилось на отметке 0,8 см. Все это, как утверждают представители Алибасова, является последствием химического ожога пищевода щелочным веществом, также задокументированного. Помимо этого, по результатам последнего обследования у Алибасова диагностированы эзофагит, гастрит, дуоденит и дуодено-гастральный рефлюкс.

Так сейчас выглядит пищевод Алибасова

«По причине серьезного сужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде, - сообщил Вадим Горожанкин. - Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел. Как правило, подобное сужение пищевода является закономерным последствием тяжелого отравления щелочью. Не исключено проведение операции на пищеводе».

Напомним, в начале июня СМИ облетела новость о том, что Алибасов госпитализирован после отравления средством для прочистки труб "Крот", которое мэтр якобы выпил по ошибке. Позже появились версии о том, что Алибасов все это придумал ради шумихе в прессе.

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