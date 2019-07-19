"Чтоб я не разгуливал по дому в трусах": Алибасов похвастался пижамой от любимой жены

Лидия Федосеева-Шукшина воссоединилась с Бари Алибасовым. Заботливая супруга привезла скандальному шоумену обновки.

Бари Алибасов опубликовал в блоге фото, на котором он запечатлен в собственной спальне. Продюсер стоит голый по пояс и примеряет пижаму, которую ему привезла жена.

В это время Лидия Федосеева-Шукшина, лежа на кровати, наблюдает за избранником. Артистка, кажется, очень довольна и выглядит цветущей. Она заметно посвежела и постройнела.

alibasov_nana Любимая жена услышала мою мольбу...

"Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах", - объяснил происходящее в кадре Бари Алибасов.

Подписчики были рады увидеть любимую артистку в добром здравии. Лидия Николаевна давно не появлялась в соцсетях мужа. "У Бари Каримовича своя персональная эротическая фотосессия, "С обновкой вас, Бари Каримович!", "Как это мило! Забота о любимом тебе человеке", "Лидия Николаевна - очень красивая женщина. Берегите друг друга!", "Заботливая. Мне кажется, или Лидия Николаевна похудела?", "Бари, берегите нашу Шукшину, мы ее любим", - пишут сердобольные интернет-обыватели.

Отметим, что в последнее время Федосеева-Шукшина жалуется на здоровье. 80-летняя звезда часто попадает в больнице. А нашумевшее отравление Бари Алибасова средством для прочистки труб знатно потрепало нервы знаменитости и подорвало ей здоровье. Лидии Николаевне даже потребовалась госпитализация. А не так давно стало известно, что жена даже переписала завещание, оставив свою квартиру любимому мужу.

Сам Алибасов, как многим известно, в июне этого года оказался в реанимации. Под наблюдением врачей основатель группы "На-На" провел чуть больше недели. А обсуждают его отравление уже второй месяц. Эпатажный артист так странно себя вел, что у некоторых закралось сомнение, что все произошедшее - пиар-акция. Проверка на детекторе лжи показала, что Бари лишь пригубил ядовитую жидкостью, поэтому его пищевод на самом деле не пострадал. Однако Бари и его сын Бари Бариевич продолжают настаивать на том, что отравление действительно было.