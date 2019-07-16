Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом

Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду — вопросы открытые. Но в любом случае состояние продюсера нельзя назвать нормальным. Из заключения врачей, которое Бари Каримович сам выложил в интернет, следуют неутешительные выводы. В частности, у специалистов вызывает опасение диагноз «язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см».

- Это свидетельствует о глубоком поражении стенки пищевода — не только слизистой, но и мышечного слоя, - пояснил kp.ru хирург-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кирилл Луммер. - Сужение может привести к тому, что человек будет неспособен самостоятельно принимать пищу, у него разовьется дисфагия — невозможность самостоятельно глотать.

Переписка помощника Алибасова со своим знакомым, где он жалуется, что Бари Каримович злоупотребляет алкоголем

- Даже слюну пациент не сможет глотать?

- Жидкость останется, а вот твердая пища — нет. Так что сужение до 0,8 см — это критично. По идее, такой пациент не может питаться самостоятельно, ему должны ставить гастростому — трубку в желудок. Твердая пища в этом случае исключена, остаются разве что супы, детские пюре. В дальнейшем пищевод может расшириться, когда все язвы и некрозы заживут.

Однако, для этого Бари Каримовича должны тщательно лечить - курс таблеток расписан на несколько месяцев вперёд. Но помощники Алибасова, которые взяли в свои руки его реабилитацию, рекомендациями врачей пренебрегают. Так, месяц назад подруга продюсера, врач-невролог, доктор медицинских наук Марият Мухина во время очередного визита обнаружила, что Алибасову дают не дают прописанные гармональные лекарства, а дорогие препараты заменяют более дешевыми аналогами, не соблюдая дозировку. Грянул скандал.

Так сейчас выглядит пищевод Алибасова

- Что же вы делаете, вы же его убьете! - ужаснулась тогда Мухина. - Без этих лекарств его пищевод сузится, и в результате Бари останется инвалидом!

Эти предупреждения, к сожалению, сбывшиеся, самой Марият вышли боком. Помощники, обеспокоенные лишь тем, чтобы за миллионные гонорары поскорее протащить Алибасова по всем телеканалам, со скандалом выгнали врача из квартиры и настроили продюсера против неё. С экранов полилась грязь - мол, Мухина пичкала Бари наркотой, желая под шумок отобрать у него квартиры, да и не доктор она вообще - все дипломы куплены... Якобы Алибасов у неё никогда не лечился, хотя, как говорится, «Гугл все помнит» - в открытом доступе остались десятки интервью продюсера разных лет, где он нахваливает методы лечения подруги и уверяет, что она избавила его от грыж.

Ещё 2 миллиметра - и Бари Алибасов сможет питаться только жидкой пищей

Удивительно, но даже после таких неприятных высказываний, а по сути - порчи деловой репутации, Марият Мухина не держит на Бари зла. Гораздо больше доктора волнует состояние его здоровья, тем более, что по данным источников «КП», артист лечится от болезни Альцгеймера и любит выпить.

Диагноз Алибасова и рекомендации врачей, которые помощники не соблюдают

- Вместо «Нексиума», прописанного врачами НИИ имени Склифосовского, Бари пичкают более дешёвым «Омезом», - говорит Мухина (это подтверждается документами и материалами, которые помощники Алибасова сами же выложили в Интернет). - Сын говорит, что заработал на болезни отца 26 миллионов рублей, а сам экономит 250 рублей на таблетках. Разве так можно? Во-первых, действие «Омеза» слабее. А во-вторых, его приходится давать не дважды в день, как «Нексиум», а трижды. Человек в тяжелом состоянии, зачем ему лишние таблетки - это же нагрузка на печень! А то, что ему две недели не кололи гормоны и пищевод сузился, это нормально? Это же медленная смерть, не иначе.

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