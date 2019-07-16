2019-07-16T22:37:29+03:00
Звезды

Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом

Пищевод продюсера сузился до критичной отметки
Семен ЧЕРНОВ
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Бари Каримовича должны тщательно лечить - курс таблеток расписан на несколько месяцев вперёдБари Каримовича должны тщательно лечить - курс таблеток расписан на несколько месяцев вперёдФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду — вопросы открытые. Но в любом случае состояние продюсера нельзя назвать нормальным. Из заключения врачей, которое Бари Каримович сам выложил в интернет, следуют неутешительные выводы. В частности, у специалистов вызывает опасение диагноз «язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см».

- Это свидетельствует о глубоком поражении стенки пищевода — не только слизистой, но и мышечного слоя, - пояснил kp.ru хирург-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кирилл Луммер. - Сужение может привести к тому, что человек будет неспособен самостоятельно принимать пищу, у него разовьется дисфагия — невозможность самостоятельно глотать.

Переписка помощника Алибасова со своим знакомым, где он жалуется, что Бари Каримович злоупотребляет алкоголем

Переписка помощника Алибасова со своим знакомым, где он жалуется, что Бари Каримович злоупотребляет алкоголем

- Даже слюну пациент не сможет глотать?

- Жидкость останется, а вот твердая пища — нет. Так что сужение до 0,8 см — это критично. По идее, такой пациент не может питаться самостоятельно, ему должны ставить гастростому — трубку в желудок. Твердая пища в этом случае исключена, остаются разве что супы, детские пюре. В дальнейшем пищевод может расшириться, когда все язвы и некрозы заживут.

Однако, для этого Бари Каримовича должны тщательно лечить - курс таблеток расписан на несколько месяцев вперёд. Но помощники Алибасова, которые взяли в свои руки его реабилитацию, рекомендациями врачей пренебрегают. Так, месяц назад подруга продюсера, врач-невролог, доктор медицинских наук Марият Мухина во время очередного визита обнаружила, что Алибасову дают не дают прописанные гармональные лекарства, а дорогие препараты заменяют более дешевыми аналогами, не соблюдая дозировку. Грянул скандал.

Так сейчас выглядит пищевод Алибасова

Так сейчас выглядит пищевод Алибасова

- Что же вы делаете, вы же его убьете! - ужаснулась тогда Мухина. - Без этих лекарств его пищевод сузится, и в результате Бари останется инвалидом!

Эти предупреждения, к сожалению, сбывшиеся, самой Марият вышли боком. Помощники, обеспокоенные лишь тем, чтобы за миллионные гонорары поскорее протащить Алибасова по всем телеканалам, со скандалом выгнали врача из квартиры и настроили продюсера против неё. С экранов полилась грязь - мол, Мухина пичкала Бари наркотой, желая под шумок отобрать у него квартиры, да и не доктор она вообще - все дипломы куплены... Якобы Алибасов у неё никогда не лечился, хотя, как говорится, «Гугл все помнит» - в открытом доступе остались десятки интервью продюсера разных лет, где он нахваливает методы лечения подруги и уверяет, что она избавила его от грыж.

Ещё 2 миллиметра - и Бари Алибасов сможет питаться только жидкой пищей

Ещё 2 миллиметра - и Бари Алибасов сможет питаться только жидкой пищей

Удивительно, но даже после таких неприятных высказываний, а по сути - порчи деловой репутации, Марият Мухина не держит на Бари зла. Гораздо больше доктора волнует состояние его здоровья, тем более, что по данным источников «КП», артист лечится от болезни Альцгеймера и любит выпить.

Диагноз Алибасова и рекомендации врачей, которые помощники не соблюдают

Диагноз Алибасова и рекомендации врачей, которые помощники не соблюдают

- Вместо «Нексиума», прописанного врачами НИИ имени Склифосовского, Бари пичкают более дешёвым «Омезом», - говорит Мухина (это подтверждается документами и материалами, которые помощники Алибасова сами же выложили в Интернет). - Сын говорит, что заработал на болезни отца 26 миллионов рублей, а сам экономит 250 рублей на таблетках. Разве так можно? Во-первых, действие «Омеза» слабее. А во-вторых, его приходится давать не дважды в день, как «Нексиум», а трижды. Человек в тяжелом состоянии, зачем ему лишние таблетки - это же нагрузка на печень! А то, что ему две недели не кололи гормоны и пищевод сузился, это нормально? Это же медленная смерть, не иначе.

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Бари Алибасов выступил с сенсационным заявлением. Продюсер, случайно хлебнувший средство для очистки труб и попавший после этого в реанимацию, сообщил об угрозах. По словам основателя группы "На-На", злоумышленники пообещали оставить его семью без квартиры с помощью черных риелторов и забрать недвижимость звезды после его смерти (подробности)

Бари Алибасова лечат сомнительными препаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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