Увеличила грудь? Анджелина Джоли удивила поклонников откровенным декольте

Анджелина Джоли спровоцировала слухи о еще одной пластической операции. Якобы голливудская актриса увеличила себе бюст. Разговоры об этом стали распространяться после недавнего появления многодетной матери на публике в весьма откровенном наряде.

Анджелина Джоли попала в объективы вездесущих папарацци в Лос-Анджелесе после того, как она посетила салон красоты. Какие именно процедуры делала актриса, не сообщается.

angelina_so_jolie Angie spotted out in L.A...

Смелый наряд 44-летней знаменитости оценили ее многочисленные поклонники. И если одни искренне восхищаются цветущим видом своей любимицы, то другие заподозрили артистку в новой пластической операции. Подписчики сделали такой вывод, глядя на свежие снимки звезды.

Для выхода в свет Джоли выбрала шелковый костюм. Наряд выгодно подчеркивали ее фигуру. Пикантность ситуации заключалась в том, что бывшая жена Брэда Питта не стала надевать нижнее белье под воздушную майку на тонких лямках, отделанную органзой.

angelina_so_jolie Вездесущие папарацци засняли 44-летнюю актрису на улицах Лос-Анджелеса

Ее грудь, словно наливные яблочки, призывно проглядывала из-под шелковой ткани. Джоли этого совершенно не стеснялась.

Поклонники поделились мнением, что актриса не растеряла сексуальность и обаяние. По их словам, голливудская суперзвезда в очередной раз подтвердила свой титул одной из красивейших женщин планеты.