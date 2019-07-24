2019-07-24T18:49:07+03:00
Звезды

Джоли готовит план мести: Питт и Энистон уединились на вилле

Актеры нашли новое место для тайных свиданий
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Анжелина Джоли.Анжелина Джоли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вновь провели выходной вместе. Тайная встреча актеров произошла на вилле в Санта-Барбаре на фоне слухов о том, что Анджелина Джоли в отместку хочет отсудить у бывшего мужа его любимый замок Мирваль во Франции.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон в очередной раз породили волну слухов о своем скором воссоединении. Как рассказали осведомленные источники, бывшие супруги провели выходные в особняке актера в калифорнийском городе Санта-Барбара.

Поговаривают, что Питт и Энистон спят и видят, чтобы пойти на свидание как обычная пара. Однако пока они не хотят демонстрировать свои чувства на людях. Их отношения настолько хрупки, что повышенное внимание общественности может им навредить.

Меж тем поклонники с замиранием сердца следят за развитием отношений Брэда и Джен. Фанаты не теряют надежды однажды увидеть заголовки в таблоидах о том, что бывшие супруги снова вместе, пишет IBTimes.

jenniferanistononlinejenniferanistononline
"Don't just Go through life, Grow through life" Fans! Check the link in the bio to buy Exclusive F.R.I.E.N.D.S Merchandise. Grab it before it is gone! New Stock Up!
82202 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А пока приходится довольствоваться лишь слухами о том, что актеры, решив уединиться в доме Питта, понежились на его частном пляже. "С тех пор как Брэд сделал важный шаг, появившись на 50-летнем юбилее Джен, они потихоньку встречаются", - рассказал источник. По его словам, актеры очень дорожат своими отношениями и не напоминают друг другу о разрушенном браке.

По некоторым данным, ранее Питт и Энистон встречались на итальянской вилле, которую для них снял актер Джордж Клуни. Поговаривают, что любовники бывали там неоднократно.

От зоркого взгляда папарацци также не ускользнули изменения во внешности Питта. Утомленный разводом с Анджелиной Джоли актер сильно похудел и постарел. Фанаты посоветовали ему сбрить седую бороду и избавиться от стресса.

bradpittoffcialbradpittoffcial
Brad Pitt at @onceinhollywood movie Premiere in Los Angeles 22th July
39312 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Говорят, что Энджи истрепала ему все нервы, а теперь и вовсе в ярости от слухов о возможном романе Питта и Энистон. Она решила изощренно отомстить бывшему, лишив его замка Мирваль во Франции.

Изначально бывшие супруги заключили джентльменское соглашение, согласно которому, Мирваль, который они приобрели в 2008-м, останется в их совместной собственности. Однако теперь Джоли захотела получить его в единоличное пользование. Поэтому актриса решила попытаться отсудить Мирваль у Питта, рассказала Radar online одна из подружек актрисы.

angelinajolieofficialangelinajolieofficial
To do something good, it has to scare you. - Angelina Jolie
110623 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Такой поворот дела станет серьезным ударом для Брэда. Ведь для него это не просто красивое место. Там произрастают виноградники. Актер развернул производство своего фирменного розового вина. Бизнес оказалось настолько успешным, что начал приносить серьезные доходы, которыми Питт, по заключенному с Джоли соглашению, с ней делился. Брэд очень гордится своим детищем, но Джоли, похоже, это совершенно не смущает. Напротив, как утверждает приятельница актрисы, досадить своему бывшему ей было бы даже приятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В кабмине не стали комментировать возможный визит Медведева на Итуруп
РЖД разрешила провозить в поездах норок и енотов
Экономист: даже при увеличении МРОТ работодатели будут недоплачивать россиянам
Greenpeace станет наблюдателем на выпуске косаток из «китовой тюрьмы»
Жириновский: оппозиция использует выборы в Мосгордуму как повод для «цветной революции»
Эколог объяснил, почему химотходы на Ангаре грозят "экологическим Чернобылем"
Против Порошенко возобновили дело о попытке захвата власти
Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии
Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку
Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты