Джоли готовит план мести: Питт и Энистон уединились на вилле

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вновь провели выходной вместе. Тайная встреча актеров произошла на вилле в Санта-Барбаре на фоне слухов о том, что Анджелина Джоли в отместку хочет отсудить у бывшего мужа его любимый замок Мирваль во Франции.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон в очередной раз породили волну слухов о своем скором воссоединении. Как рассказали осведомленные источники, бывшие супруги провели выходные в особняке актера в калифорнийском городе Санта-Барбара.

Поговаривают, что Питт и Энистон спят и видят, чтобы пойти на свидание как обычная пара. Однако пока они не хотят демонстрировать свои чувства на людях. Их отношения настолько хрупки, что повышенное внимание общественности может им навредить.

Меж тем поклонники с замиранием сердца следят за развитием отношений Брэда и Джен. Фанаты не теряют надежды однажды увидеть заголовки в таблоидах о том, что бывшие супруги снова вместе, пишет IBTimes.

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А пока приходится довольствоваться лишь слухами о том, что актеры, решив уединиться в доме Питта, понежились на его частном пляже. "С тех пор как Брэд сделал важный шаг, появившись на 50-летнем юбилее Джен, они потихоньку встречаются", - рассказал источник. По его словам, актеры очень дорожат своими отношениями и не напоминают друг другу о разрушенном браке.

По некоторым данным, ранее Питт и Энистон встречались на итальянской вилле, которую для них снял актер Джордж Клуни. Поговаривают, что любовники бывали там неоднократно.

От зоркого взгляда папарацци также не ускользнули изменения во внешности Питта. Утомленный разводом с Анджелиной Джоли актер сильно похудел и постарел. Фанаты посоветовали ему сбрить седую бороду и избавиться от стресса.

bradpittoffcial Brad Pitt at @onceinhollywood movie Premiere in Los Angeles 22th July

Говорят, что Энджи истрепала ему все нервы, а теперь и вовсе в ярости от слухов о возможном романе Питта и Энистон. Она решила изощренно отомстить бывшему, лишив его замка Мирваль во Франции.

Изначально бывшие супруги заключили джентльменское соглашение, согласно которому, Мирваль, который они приобрели в 2008-м, останется в их совместной собственности. Однако теперь Джоли захотела получить его в единоличное пользование. Поэтому актриса решила попытаться отсудить Мирваль у Питта, рассказала Radar online одна из подружек актрисы.

angelinajolieofficial To do something good, it has to scare you. - Angelina Jolie

Такой поворот дела станет серьезным ударом для Брэда. Ведь для него это не просто красивое место. Там произрастают виноградники. Актер развернул производство своего фирменного розового вина. Бизнес оказалось настолько успешным, что начал приносить серьезные доходы, которыми Питт, по заключенному с Джоли соглашению, с ней делился. Брэд очень гордится своим детищем, но Джоли, похоже, это совершенно не смущает. Напротив, как утверждает приятельница актрисы, досадить своему бывшему ей было бы даже приятно.