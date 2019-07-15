2019-07-15T18:07:13+03:00
Звезды

Анджелина Джоли попросила Брэда Питта забрать у нее детей

Актриса впервые лично обратилась к бывшему мужу
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Долгое время после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьмиДолгое время после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьмиФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Анджелина Джоли впервые за долгое время лично связалась с Брэдом Питтом. Актриса обратилась к бывшему мужу с просьбой о детях.

В непростых отношениях экс-супругов, похоже, наступила долгожданная оттепель. 44-летняя Анджелина Джоли предложила 55-летнему Брэду Питту забрать детей: 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса. Как заявил инсайдер, актер ответил согласием, пишет The Sun.

После развода родителей наследники Джоли и Питта проводят больше времени со звездной матерью. На днях стало известно, что до осени их возьмет к себе отец.

Все каникулы Анджелина будет занята на съемках фильма "Тем, кто желает моей смерти". Поэтому она и решила обратиться с Брэду за помощью, так как у нее совершенно нет ни сил, ни времени заниматься детьми.

"Это действительно большой шаг в их отношениях. Брэд находится на седьмом небе от счастья. Актер пригласил своих родителей - Джейн и Уильяма - в особняк в Лос-Анджелесе, чтобы они тоже могли провести время с внуками", - поведал анонимный источник. Инсайдер уточнил, что дедушка и бабушка давно не виделись с внуками и сильно по ним соскучились.

Долгое время после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьми. Развод растянулся на три года и вымотал не только самих звезд, но и их наследников. Впрочем, бывшим влюбленным худо-бедно удалось договориться. После долгих разбирательств Джоли согласилась позволить Питту регулярно общаться с наследниками. О желании Брэда провести с детьми летние каникулы стало известно в начале лета. Тогда Питт специально скорректировал свой рабочий график так, чтобы почаще навещать отпрысков в Нью-Мексико, где они жили вместе с матерью на время съемок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эрдоган: следующая цель Турции - совместное с Россией производство систем ПВО
В Индии при падении аттракциона погибли два человека, еще 29 госпитализированы
«На здоровье не жаловалась»: Подруга о погибшей клиентке массажного салона
В России заморозку накопительной части пенсии планируется продлить до 2020
В России может появиться «черный список» опекунов
Министр обороны Германии 17 июля подаст в отставку
В Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейский
Турчинов заявил о способности Киева за минуты «снести» Крымский мост
Мэй считает неприемлемым критику Трампа в адрес женщин-демократов
Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" сообщил об увольнении командира Валерия Канакина
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Эксперт не увидел причин для заморозки цен на автомобили
В Госдуме рассказали об условиях снятия ограничений с Грузии
Суд Киева перенес рассмотрение дела Вышинского на 19 июля
Омбудсмен России подала прошение об освобождении Вышинского под подписку о невыезде
В Азербайджане группу граждан из Грузии обвинили в нападении на пограничный наряд
При взрыве в Афганистане по меньшей мере девять человек погибли
Глава МИД Великобритании назвал главную угрозу для человечества