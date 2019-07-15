Анджелина Джоли попросила Брэда Питта забрать у нее детей

Анджелина Джоли впервые за долгое время лично связалась с Брэдом Питтом. Актриса обратилась к бывшему мужу с просьбой о детях.

В непростых отношениях экс-супругов, похоже, наступила долгожданная оттепель. 44-летняя Анджелина Джоли предложила 55-летнему Брэду Питту забрать детей: 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса. Как заявил инсайдер, актер ответил согласием, пишет The Sun.

После развода родителей наследники Джоли и Питта проводят больше времени со звездной матерью. На днях стало известно, что до осени их возьмет к себе отец.

Все каникулы Анджелина будет занята на съемках фильма "Тем, кто желает моей смерти". Поэтому она и решила обратиться с Брэду за помощью, так как у нее совершенно нет ни сил, ни времени заниматься детьми.

"Это действительно большой шаг в их отношениях. Брэд находится на седьмом небе от счастья. Актер пригласил своих родителей - Джейн и Уильяма - в особняк в Лос-Анджелесе, чтобы они тоже могли провести время с внуками", - поведал анонимный источник. Инсайдер уточнил, что дедушка и бабушка давно не виделись с внуками и сильно по ним соскучились.

Долгое время после расставания Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли уладить вопрос об опеке над детьми. Развод растянулся на три года и вымотал не только самих звезд, но и их наследников. Впрочем, бывшим влюбленным худо-бедно удалось договориться. После долгих разбирательств Джоли согласилась позволить Питту регулярно общаться с наследниками. О желании Брэда провести с детьми летние каникулы стало известно в начале лета. Тогда Питт специально скорректировал свой рабочий график так, чтобы почаще навещать отпрысков в Нью-Мексико, где они жили вместе с матерью на время съемок.