Путешествие по курортному Крыму: Саки грязи не боятся

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ЕСЛИ ХИЛ – ЗАЛЕЗЬ В ИЛ!

В электричке из Евпатории в Саки разговоры только о диагнозах.

- Представляешь, я его через всю страну тащила, а он лечиться не хочет. Говорит: "Не буду я этой грязью мазаться, что, я свинья что ли?".

Эх, мужик! Да ведь грязь и есть главная ценность Сак. Другие бы и рады в ней вываляться, да не могут, а ты отказываешься...

В прибрежной кафешке, дожидаясь жареной барабульки, знакомлюсь с двумя симпатичными дамами элегантного возраста, о котором обычно говорят "несколько за сорок". Они из Чебоксар, неделю отдыхали в Геленжике, а сюда приехали на грязи. Сняли комнату на два дня , но, говорят, нам так нравится, что решили еще на сутки продлить. Мол, для кожи хорошо, омолаживает и вообще полезно...

Заинтригованный, иду на Сакское озеро - источник лечебных ила и рапы (покровной минеральной воды). Благо до озера рукой подать - вон оно виднеется за камышами.

Сакское озеро - источник лечебных ила и рапыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Хотя водоем огорожен забором из колючей проволоки, наш находчивый народ проложил к нему тропки, положил мостки из бревнышек через речки и ручьи и с помощью шанцевого инструмента проделал проломы в ограждении, через которые не то что детская коляска - танк пройдет.

Ну что, свинячить так свинячить: бросаюсь в грязь со всей головой. Вокруг на берегу обрезанные пластиковые банки с уже собранным со дна субстратом - точнее, это донный ил темного цвета. Народ активно мажется, быстро превращаясь из европеоидов в негров. Прямо хижина дяди Тома какая-то...

Захожу в воду. Она слегка отдает сероводородом - но именно слегка. Глаза щиплет из-за сильно повышенного содержания соли. Не знаю, насколько эффективна эта смесь при лечении, но бодрит. Думаю, мои новые знакомые, сильно помолодевшие, быстро найдут свое женское счастье...

Саки - типичный советский курортный городишко. Памятник Ленину на площади.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И ЛЕНИН НАД ОБЩЕЙ БЕДОЙ

Сами Саки - типичный советский курортный городишко с типовой панельной застройкой и памятником Ленину на центрольной площади. Из нового здесь только обилие пандусов для инвалидов-колясочников. В соответствии с основным диагнозом лечащихся.

Ильич глядит со своего пьедестала на, пожалуй, единственную местную достопримечательность - восстановленный храм Ильи Пророка, пытаясь уразуметь новые понятия о божественном. Хотя вера здесь одна – в волшебную силу природы.

Выглядит это достаточно наивно – как ожидание коммунизма и общества, где каждому по потребностям: еще ни один страждущий после обмазывания грязью и купаний в рапе не отбросил костыли и не побежал в горку. Ну да ладно, если людям это надо и приносит облегчение хотя бы на время, то и пусть.

Восстановленный храм Ильи ПророкаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Санатории в Саках все еще советские. И названия у них соответствующие - "Прибой", имени Пирогова, имени Бурденко, "Северное сияние" – последний явно принадлежал какому-то ГОКу или пароходству из Заполярья. Хозяева поменялись, а названия остались. Но теперь прямо на территории лечебниц появилось множество мини- и просто гостиниц, приютов и гостевых домов с вполне приемлемыми ценами и хорошими условиями для постояльцев. Я, например, остановился в трехзвездном отеле, который ничуть не уступает турецким четырем звездам. Разве что олл-инклюзива нет. Правда, недешево это (см. «Цены»).

Тут же эта гостиничная чересполосица обросла инфраструктурой - магазинчиками, ресторанами и кафешками. Ну где бы я еще поел свежей барабульки с крымскими овощами и бокалом пива? Стоило это 500 рублей. Дорого? Наверное, дорого. Особенно по части того, что производится (ловится, выращивается, набирает вес) на месте. А почему – см. «Главный вопрос».

Еше одна беда: на территории здравниц все вроде бы нормалек – чисто, зелено, фонтанчики. Но стоит выйти за ограду – и попадаешь в иной мир. Марсианские пейзажи, лунные кратеры на дорогах.

Улица Морская в Саках - это по сути главный курортный проспект города на нешироком перешейке между морем и озером: с одной стороны полоса санаториев, пансионатов и гостиниц, с другой - тот самый знаменитый водоем с лечебными грязью и минеральной водой. При том эта многокилометровая авеню - сплошные ямы и заплаты. Ни одного фонаря. Тротуара тоже нет, приходится шагать прямо по проезжей части. Так что когда по вечерам курортники возвращаются по своим спальным местам, переломать ноги проще некуда. В общем, приехала лечить остеохондроз и лактостаз, сломала шею, ноги и таз...

Зато, как сообшил всезнающий местный таксист, подвозивший меня до отеля, чуть ли не полтора миллиарда собираются истратить на 20-километровую набережную вдоль моря от Сак до Евпатории. Чтобы по ней велосипедисты могли ездить. При этом водила выругался: "У нас тут много инвалидов-колясочников, а власти, похоже, это инвалиды мозга"...

На местном рынке продукты стоят не дешево.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Почему на полуострове так дорого?

Причина дороговизны в Крыму вовсе не экономическая. Дело в неравномерной нагрузке в году и местной психологии: урвать побольше с приезжих именно в сезон, потому что летний курортник всю зиму и осень кормит.

Помню, как три года назад знакомые в Севастополе говорили мне: "Сейчас-то у нас блокада, доставка только по морю. Но вот откроется мост и все сразу подешевеет".

Автомобильный мост открылся. Что-то стало дешевле? Нет, наоборот, подорожало, достигнув или даже превысив уровень цен в московских супермаркетах.

Теперь в Евпатории хозяин сдаваемого в аренду жилья выразил мне общую надежду крымчан: "Ждем, когда через мост поезда пойдут. Чтобы народу больше приехало".

То есть об улучшении и удешевлении товаров и услуг речи уже не идет. Просто надеются, что приедут новые массы отдыхающих, которых можно будет обдирать, как липку.

Что железнодорожная часть моста откроется уже через полгода, а, может, и раньше, никаких сомнений нет. Только вот поедут ли люди туда, где цены выше, чем гора Ай-Петри, услуги сомнительны, а инфраструктура мало продвинулась с советских времен? На весь Крым, оказывается, есть пять, ну шесть десятков пансионатов и санаториев с бассейнами, где морская вода подогревается. Ну и что тогда делать на полуострове в декабре или январе с февралем? Ездить на дорогущие экскурсии? Но этого мало.

ЦЕНЫ (в рублях):

Съем жилья (на сутки) - 2700 рублей комната на троих в гостевом доме со всеми удобствами, 2600 рублей номер в трехзвездочной гостинице в 15 метрах от моря.

Завтрак (на одного человека) - 500 рублей в гостинице, 200-250 рублей в соседнем кафе (яичница с овощами, или сырники со сметаной и джемом, или каша-геркулес на молоке, плюс булочка с кунжутом, кофе американо).

Обед (на одного человека) из трех блюд без вина - 350-450 рублей.

Чашка кофе - 50-60 рублей.

Намазывание грязью и лечебные водные процедуры в Сакском озере - бесплатно.

В следующем репортаже автор прибудет в город-герой Севастополь, где хорошо гордиться историей, а вот отдыхать – не очень…

Продолжение следует

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