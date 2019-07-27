Путешествие по курортному Крыму: Были только ты и я в курорте Евпатория

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Я ТЕБЯ НЕ СКОРО ПОЗАБУДУ

Как с надрывом пела в своем хите “Евпатория” белорусско-российская группа “Ляпис Трубецкой”, обращаясь то ли к девушке, то ли к городу, “я тебя не скоро позабуду”. И действительно, как это забудешь?

Здание вокзала в Евпатории пока закрыто. Здесь ждут, когда через железнодорожный Крымский мост пойдут поезда.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А пока курсируют только несколько электричек в день до Симферополя.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

После Черноморского и особенно Оленевки с другими селами по дороге сюда Евпатория кажется другим миром. А ведь всего-то 70 километров расстояние.

В действительности это расстояние в вечность. Черноморское - это пыль разбитых улиц и советский парк культуры и отдыха. Евпатория - это железная дорога и старый трамвай, которому исполнилось 105 лет. Тенистые алеи из можжельника и акации, улицы с двойным названием - старым и послереволюционным. Памятные доски на домах: здесь жила Ахматова, а здесь снимался Высоцкий. У стены в квартале “Малый Иерусалим" столкнулся с группой черноволосых девушек-езидок, красавицы одна к одной.

А вот эта группа девушек-езидок приехала в Евпаторию с Урала и из Сибири. Все-таки как тесен мир!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Откуда вы такие?

- Я из Новосибирска, а они с Урала, из Екатеринбурга и области…

Евпатория, потертая, но очень уютная, с множеством современных гостиниц, парками развлечений и аквапарком, с массой ресторанов и этнокафешек и еще кучей интересных уголков, где ремесленники и художники при тебе куют, режут, гончарят и выделывают кожу, рисуют по воде и лепят свистульки. Просто пир духа и пир желудка. Так что позавтракал я варениками в украинском шинке, отобедал в караимском дворике с чебуреками чир-чир и хамур-долмой - это супчик такой с маленькими пельменями, а ужинал кефалью в еврейском ресторанчике. Ну и на ночь отлакировал эту диету кофе по-восточному и домашним мороженым в крымско-татарской этнокофейне "Джеваль".

Один из типичных евпаторийских домов на Рыночной улице.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Снять жилье в Евпатории в любом районе города нет никаких проблем. Как, впрочем, в любом другом населенном пункте Крыма.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Евпатории вдоль побережья курсирует старый трамвай номер 4. Он заполнен всегда, потому что многие отдыхающие хотят найти для себя идеальный пляж.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

После столичного общепита цены везде показались детскими, а порции - наоборот очень взрослыми.

На этой лошадке пони юный житель Евпатории возит всех желающих по кругу. Пони хоть и маленькая, но съедает по три охапки сена в день. А овес-то нынче дорог – не укупишь!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Лето в Крыму – период активного гастрольного чеса звезд. Вот и Елена Степаненко собралась в Евпаторию: и заработать, и развеяться после развода со знаменитым мужем.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Евпаторийский трамвай, которому не так давно исполнилось 105 лет, стал памятником. Конечно, не тот, первый – он просто не сохранился, а его куда более поздний собрат.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Жаль, времени было мало, а то бы я еще покатался на евпаторийском трамвае с узкой колеей, снова побродил по туристическому маршруту “Малый Иерусалим” и попробовал кухню причерноморских греков, крымских армян и тутошних немцев. Ну ничего, впереди еще будет возможность - Крым совсем не маленький...

Вход в туристический квартал «Маленький Иерусалим». Этот маршрут появился еще при Украине – ну хоть что-то хорошее досталось от неньки окукупированной ею Евпатории.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В «Маленьком Иерусалиме» не заплутаешь. Во-первых, потому, что он действительно маленький, а, во-вторых, всюду указатели маршрута.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Частная инициатива по реконструкции истории города оказалась в Евпатории очень уместной.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Здесь в фильме по Чехову «Плохой хороший человек» в роли зоолога фон Корена снимался Владимир Высоцкий.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Здесь, у синагоги ремесленников "Егия-Капай",есть даже своя маленькая Стена плача. Любой может оставить в ней свою записку с пожеланием, обращенным к Богу.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Шалом! Это я, гуляя по туристическому маршруту "Маленький Иерусалим" в Евпатории, зашел в синагогу ремесленников "Егия-Капай". Счас “Семь-сорок” спою...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А во дворе за синагогой расположилось еврейское этнокафе. Как же вкусно здесь готовят!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

КАК БОЛЬШОЙ ОТЕЛЬ ОБИХОДИЛ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ

Пляж "Рибера" принадлежит местному четырехзвездочному СПА-отелю с тем же названием. Июль, самый пик сезона, а народу не скажешь что ступить некуда. Отдыхающие имеются, но свободных мест полно. Мелкий песочек, волейбольная площадка и надувная горка, вышка спасателей, батут для детей, а в море для них же огороженный бонами лягушатник, катание на банане, спокойное море с пологим спуском. Чистая вода. Все цивилизованно. Практически идеальное место для отдыха.

Пляж «Рибера» силами отеля с тем же названием обихожен и благоустроен. Причем вход на него остался свободным и бесплатным.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И главное - свободный вход для всех. Правда, лежаки и зонтики платные. Оно и понятно: за роскошь человеческого общения в процессе взаимного лежания надо платить!

Здесь же захожу во вполне приличный пляжный бар - выпить чего-нибудь прохладительного вперемешку с кофе. Цены умеренные, процентов на 20 ниже московских. Расплачиваюсь карточкой. Так что разговоры о сплошном засилье наличных в Крыму справедливы лишь отчасти.

И бар на пляже «Рибера» очень цивилизованный.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И таких пляжей в Евпатории не один и не два. Проехал на ретро-трамвае номер 4 вдоль побережья. Пляжи в сторону Сак здесь тянутся на добрых 15 километров, и почти везде одна и та же картина. Где-то чуть получше, где-то чуток хуже. Но нигде - так плохо и серо, как было во времена начала моей активной разъездной жизни, когда в той же Евпатории мы с женой и дочкой снимали сарайчик с двумя панцирными кроватями у местной гречанки со взором бабы-яги, почитая это за счастье, и плескались в общей куче, разгоняя волчьим рыком деток и мамаш из всесоюзных пансионатов и прочих профсоюзных здравниц.

И сам отель «Рибера» очень хорошее впечатление оставляет. Увы, но большинству россиян он не по карману.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Это, к счастью, в прошлом. Как и незалежный бардак времен двадцатипятилетней укрооккупации полуострова. Частная инициатива в виде крупных отелей постепенно подтягивает и мелкого частника. Хотя и ох как еще далека эта дистанция.

Если на улицах города появляется двухэтажный туристический автобус, значит этот город действительно интересен для туристов.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ПРО СЛОМАННЫЙ КЛЮЧ И ПОЛЬСКОГО САНТЕХНИКА

В евпаторийском гостевом доме "Пани Ставиньска" на десяток клетух, где счет за проживание не выписывают принципиально, в моем номере, крохотной комнатушке, в которую едва влезла кровать, заклинило защелку в санузел. Хорошо, что я был не внутри, а снаружи. Попытался открыть дверь сам, используя в качестве подручного средства другой ключ. Дернул же черт меня заниматься на курорте слесарным делом! Ключ из дешевого металла сломался.

Пришлось позвать мужа хозяйки пана Анатолия - сухонького мужичка в черных спортивных трусах.

Анатолий исправил оплошность в течение трех минут, но при этом прочел мне лекцию на тему, какой я неумеха и вообще бестолочь, которая только портит чужое добро. При этом сообщил, что я должен возместить стоимость нового ключа:

- Этой защелке уже 12 лет, и до вас ничего не ломалось!

- Двенадцать? А почему не пятьдесят? Так, может, вы для начала приведете свое имущество в порядок - чтобы у вас двери не клинило, а потом уже будете воспитывать постояльцев и требовать с них деньги?

- Ну... то, что защелку менять надо, это я согласен, но за ключ все равно заплатите!

Прошел почти полмира я и всякий сервис видывал, но чтоб такая мелочность к приехавшим гостям? Такого не было нигде.

- То есть у вас постояльцы должны ходить по струнке? Так вы представляете себе турбизнес, которым пытаетесь заниматься? - при этом вопросе пан Анатолий как-то сник и пошел за смазкой для защелки. Проблема сломанного ключа больше не поднималась.

Но и сам я пальцем уже не пошевелил при текущем всю ночь сливном бачке, и когда утром польский сантехник Анатолий попенял мне: "Что ж вы воду не перекрыли, у меня насос надрывается!" - ответил ему просто: "А я к вам сюда что, ремонтировать водопроводное хозяйство приехал? Это чтобы вы потом меня за сломаный поплавок в бачке оштрафовали? Хорошо, что я у вас кондиционер не включал, а то бы за фреон платить заставили".

Да чтобы я... еще хоть раз... в такую халабуду... пусть и зарегистрированную на букинге... да ни за что!

ЦЕНЫ (в рублях):

Комната в гостевом доме в 10 минутах от пляжа – 1100-1300

Обед из двух блюд в этнокафе – 400-450

Аренда лежака на пляже в первых трех рядах - 200 за день, два лежака под большим зонтом-тентом – 600

Чашка кофе по-восточному, сваренного на песке - 150

Прокатиться на пони по кругу - 200

В следующем репортаже автор залезет в грязь по самые уши, ничуть не стыдясь этого. Потому что в курортных Саках все так делают…

Продолжение следует

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