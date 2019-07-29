Путешествие по курортному Крыму: Легендарный Севастополь не для тех, кто ищет пляж

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КОГДА ЗАКРЫТ ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР

Но до чего же все-таки я люблю Севастополь! Его набережные и скверы, пропитанные особым русским военно-морским духом. Его пастельные улицы и открытое морю ожерелье площадей – Нахимова, Лазарева, Ушакова, Суворова… Его бастионы и форты. Херсонес. 35-ю батарею. Проникновенное Братское кладбище на Северной стороне бухты с батальонными и полковыми могилами, их - подумать только! – 472, и Свято-Никольским пирамидальным храмом-памятником. Грандиозный Исторический сквер с артиллерийскими позициями над Южной бухтой и круглым зданием панорамы севастопольской обороны. Меня лично почему-то всегда удивляло, что француз по крови Франц Рубо две из трех своих живописных панорам посвятил теме борьбы именно с французскими захватчиками и интервентами…

Площадь Нахимова – одна из ожерелья площадей Севастополя, распахнутых к морю.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но на этот раз я не еду ни в Херсонес, ни на 35-ю батарею. Исторический сквер закрыт на реконструкцию и по нему не прогуляться, а к панораме надо пробираться в обход по узенькому проходу между решеток-заборов.

35-я батарея на южной оконечности полуострова Херсонес – одно из самых грандиозных фортификационных сооружений такого рода.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В общем, с экскурсией не задалось. А как же насчет моря? Оказывается, в Севастополе хорошо гордиться историей, а вот отдыхать – не очень.

“Хрустальный”, единственный пляж в центре города, на каменных плитах и спуском в воду через металлические трапы, не слишком уютен. Еще пара пляжей – “Мраморный” и “Городской” - закрыты по требованию Роспотребнадзора – в воде нашли какую-то бяку.

Артиллерийская бухта Севастополя прелестна в любое время суток, но на закате особенно.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Что ж, придется податься на Учкуевку - одну из немногих в городе общественных зон отдыха с мелким желтым песком.

Чистое море. Охрана и пост спасателей. Разносчики рыбы, креветок, мидий и рапанов, вареной кукурузы и медовой пахлавы. Плюс куча закусочных окрест. С квасиком, пивасиком и хот-догом в лаваше. Смешные зазывалы с незатейливыми слоганами. Типа "Севастополь всех милей, у "Хоттабыча" вкусней!"

Вечерние купания в Артиллерийской бухте в центре города выглядят красиво, но они не слишком безопасны – здесь очень интенсивное движение судов.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Все очень цивилизованно и относительно недорого: лежак - 150 рублей в день, зонтик - еще 100. Не хочешь платить - лежи на своем коврике или полотенце, как многие и делают.

Один недостаток - до Учкуевки надо добираться с пересадками: сначала на катере или пароме, а потом на городском автобусе, вечно забитом отдыхающими.

Пляж Учкуевка на Северной стороне всем хорош. Только вот добираться до него приходится с пересадками…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

НА РЫНКЕ СДАЧИ ЖИЛЬЯ СПАД

Замечаю: по сравнению с прошлым сезоном отдыхающих в Севастополе совсем немного. Больше экскурсантов, которых привозят сюда на 3-4 часа из других курортных мест.

Дальняя родственница, которая уже несколько лет сдает свободную квартиру отдыхающим, подтверждает: на городском рынке арендованных углов явный спад.

Пляж «Хрустальный» в Артиллерийской бухте зазывает перекусить в пляжном баре. Иных способов привлечь посетителей здесь нет.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Так может, дело в непомерно высоких ценах? – спрашиваю ее. – Сколько сейчас стоит посуточное проживание в городе-герое?

Отвечает: в спальных районах - это минут двадцать на троллейбусе или маршрутке от центра - однокомнатные апартаменты-студии (на двух постояльцев, третий на раскладушке) сдаются за 1200-1700 рублей в сутки. Но до более-менее приспособленного пляжа от этого жилья надо добираться на общественном транспорте, а то и с пересадкой. В центре такое же квартирование в два-два с половиной раза дороже, хотя и здесь практически нет пригодных для купания мест.

Такие апартаменты предлагают гостям Севастополя в центре города. Стоят они 2700 рублей в сутки.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А ПЕРЕКУСИТЬ?

Судьба путешественника-естествоисследователя бросает мне в лицо все новые и новые испытания. В заведении со странным названием "Кеды искусствоведа" - это прямо на площади Ушакова с видом на Южную бухту - откушал сковороду с морепродуктами - кальмары, мидии, рапаны, королевские креветки вперемешку с зеленой стручковой фасолью, молодым картофелем, помидорами и еще чем-то не проясненным.

Ну что сказать? Просто гастрономическая фантастика. Хотя и не дешево.

Все-таки не жалею я себя...

На Центральном рынке города мало покупателей – цены кусаются, причем на всё.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Зашел на центральный рынок купить продукты к ужину. Помидоры в разгар сезона 150-190 рублей за килограмм, огурцы -100-120. Вишня - от 250 до 290, черешня - 250, абрикосы - 150, нектарины - 200. Да в столичной "Пятерочке" дешевле будет! Десяток яиц - сотня, поллитровая бутылочка растительного масла - 50. Свинина - 500 рублей, баранина - 700. Килограмм соленого сала - 450. Покупателей почти нет, но цену сбросить торговцы не хотят.

Из центра города на его Северную сторону можно добраться или на катере, или на пароме.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Севастополь вообще очень недешевый для массового отдыха город. Особенно по части жрачки. Пообедал в соседней хинкальной: 5 хинкали, порция баклажанов и бутылка лимонада "Натахтари" - 540 рублей. Вах!

Нет, лучше все-таки в Турцию: там-то не будешь после каждого обеда подсчитывать, во что он обошелся. Потому что “всё включено”!

Константиновский равелин одно из самых величественных и красивых исторических защитных сооружений Севастополя.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий ЩЕГОЛЬКОВ, руководитель лаборатории Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС):

Есть несколько причин, почему при всех вложениях в инфраструктуру Крыма массовый турист по-прежнему голосует за Турцию. Первое - климат и сезонность. Средиземноморье всё-таки теплее, и если ты живёшь в северных регионах, для тебя важен каждый солнечный день. Вторая - качество сервиса и ассортимент. У нас только вводится национальная система звёздности отелей, а в Турции это давно отработанный механизм, который просто не допускает на рынок гостиницы, уровень качества которых не совпадает с заданными стандартами. Это очень важно, например, если мы поставим себя на место семьи с детьми, которые точно знают, что такое турецкая "четверка" или "пятерка" и какого "кота в мешке" он может купить в России . Третье – на Крымский полуостров всё-таки прилетает определенный турист, количество совсем новых растет медленно, молодежи интересно интересно увидеть мир - и тут выясняется, что за границу - в ту же Турцию - улететь проще, и как ни печально, дешевле. Это, собственно, четвертый фактор - у Турции прекрасно отстроенная система государственной поддержки туристических компаний, о которой наше Министерство экономики ещё только задумывается.

В следующем репортаже автор окажется в Форосе и поймет, почему там так неуютно было Горбачеву во время путча ГКЧП, хотя президент СССР мог спокойно наслаждаться крымским августом…

Продолжение следует

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетами «Калибр», участвовал в боевых действиях в Сирии. А здесь, в Севастополе, он уступает дорогу прогулочным катерам и грузопассажирским паромам.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Музей Черноморского флота по значимости, пожалуй, один из самых главных в Севастополе.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Южной бухте сосредоточились верфи, судостроительные и судоремонтные заводы Севастополя. Это главная гавань-работяга города.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В городе-герое памятников и мемориальных досок больше, чем где-либо еще в Крыму.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В городе-герое памятников и мемориальных досок больше, чем где-либо еще в Крыму.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Театр Черноморского флота имени Бориса Лавренева некоторые зовут просто матросским клубом.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

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