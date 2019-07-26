Коллега убитой на детской площадке: "Жених занимался скупкой старинных вещей, могли не поделить деньги"
Погибшая в Раменском на детской площадке Наталья Басова работала в детском саду, а уже позже в регистратуре в больнице. Бывшая коллега по детскому саду, рассказала, что Наталье нужны были деньги, и поэтому она занималась еще различными подработками.
В подмосковном Раменском произошло убийство.
- Наташа у нас работала два года, но в прошлом году она ушла. В то время, когда мы с ней работали, у нее был ребенок, но мужа не было. Да, и вообще это ее личное дело, с кем она живет. Женихи точно были. Всегда. Она красотка, - рассказывает бывшая коллега Елена Некрасова.
- А какие у нее были подработки? - спрашиваю.
- Она говорила, что занимается скупкой старинных вещей. Даже у меня спрашивала, нет ли чего-то интересного старинного. Я спрашивала, зачем ей такие вещи. Она ответила, что скупала для продажи.
Шустов, как оказалось, ревновал Наталью к другим
Бывшая коллега предположила, что скупкой она могла заниматься вместе с Артемом Шустовым, который имел криминальное прошлое. По мнению Елены Некрасовой, деньги могли стать причиной убийства Натальи Басовой.
Ранее подруги погибшей опровергли версию, что мужчина давал Наталье деньги на съемную квартиру в Раменском.
- Ничего она не должна была ему, - сказала Ольга, близкая подруга Натальи Басовой.
Сам же Шустов, как оказалось, ревновал Наталью к другим. На допросе у следователей сказал, что причиной убийства была именно ревность. Якобы девушка изменила ему.
- А как все произошло? - спросил на допросе следователь.
- Я ее встретил, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой (большой черный), - ответил подозреваемый.
Погибшая в Раменском на детской площадке Наталья Басова работала в детском садуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
- Ранее судим?
- Погашена судимость.
Допрос убийцы девушки на детской площадке в Раменском.
Следователи выяснили, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия по статье 222 УК РФ. Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки.
- Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической, - сказали в Следственном комитете по Московской области.
Следствие планирует выйти в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU