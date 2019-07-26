Коллега убитой на детской площадке: "Жених занимался скупкой старинных вещей, могли не поделить деньги"

Погибшая в Раменском на детской площадке Наталья Басова работала в детском саду, а уже позже в регистратуре в больнице. Бывшая коллега по детскому саду, рассказала, что Наталье нужны были деньги, и поэтому она занималась еще различными подработками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722326" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Раменском произошло убийство.

- Наташа у нас работала два года, но в прошлом году она ушла. В то время, когда мы с ней работали, у нее был ребенок, но мужа не было. Да, и вообще это ее личное дело, с кем она живет. Женихи точно были. Всегда. Она красотка, - рассказывает бывшая коллега Елена Некрасова.

- А какие у нее были подработки? - спрашиваю.

- Она говорила, что занимается скупкой старинных вещей. Даже у меня спрашивала, нет ли чего-то интересного старинного. Я спрашивала, зачем ей такие вещи. Она ответила, что скупала для продажи.

Шустов, как оказалось, ревновал Наталью к другим

Бывшая коллега предположила, что скупкой она могла заниматься вместе с Артемом Шустовым, который имел криминальное прошлое. По мнению Елены Некрасовой, деньги могли стать причиной убийства Натальи Басовой.

Ранее подруги погибшей опровергли версию, что мужчина давал Наталье деньги на съемную квартиру в Раменском.

- Ничего она не должна была ему, - сказала Ольга, близкая подруга Натальи Басовой.

Сам же Шустов, как оказалось, ревновал Наталью к другим. На допросе у следователей сказал, что причиной убийства была именно ревность. Якобы девушка изменила ему.

- А как все произошло? - спросил на допросе следователь.

- Я ее встретил, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой (большой черный), - ответил подозреваемый.

Погибшая в Раменском на детской площадке Наталья Басова работала в детском садуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ранее судим?

- Погашена судимость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/722404" frameborder="0"></iframe> Допрос убийцы девушки на детской площадке в Раменском.

Следователи выяснили, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия по статье 222 УК РФ. Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершенному в 2014 году в Крыму убийстве девушки.

- Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначено психолого-психиатрической, - сказали в Следственном комитете по Московской области.

Следствие планирует выйти в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

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