2019-07-29T12:58:26+03:00
Звезды

"Меня это пугает": помощник высказался о разводе ГлюкоZы

Певица была без обручального кольца на фестивале "Жара"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Чистякова-Ионова (ГлюкоZа) на красной дорожке фестиваля "Жара".Наталья Чистякова-Ионова (ГлюкоZа) на красной дорожке фестиваля "Жара".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вторую неделю не утихают слухи о возможном разводе Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом ГлюкоZа, и Александра Чистякова. Масла в огонь подлил и тот факт, что певица появилась на фестивале "Жара" в Баку без обручального кольца. Менеджер знаменитости был вынужден высказаться на тему личной жизни своей подопечной.

"Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то, я не знаю, каким образом, произвел на свет вот эту информацию. И мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня это пугает", - заявил Александр Диколь.

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Спасибо за этот праздник музыки и жизни!
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По его мнению, артист или его представитель не должен развеивать слухи, потому что это "плохая традиция на будущее". При этом помощник певицы уточнил, что не стоит верить непроверенной информации о личной жизни звезд.

Однако он не стал опровергать расставание певицы с 46-летним мужем, считая, что поклонников должно интересовать творчество знаменитостей, а не их семейные проблемы. "Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов", - цитирует его "Пятый канал".

Напомним, ГлюкоZа состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 года. У пары две дочери - 12-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с мужем. Сначала ГлюкоZа перестала публиковать романтичные кадры с супругром, а потом и вовсе начала выходить в свет без обручального кольца, которое носила 13 лет. Несмотря на волну обсуждений, артистка до сих пор хранит молчание и не комментирует слухи о разладе в семье. Знаменитость много работает - успевает не только записывать песни, но и сниматься в кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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