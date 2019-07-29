"Меня это пугает": помощник высказался о разводе ГлюкоZы
Вторую неделю не утихают слухи о возможном разводе Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом ГлюкоZа, и Александра Чистякова. Масла в огонь подлил и тот факт, что певица появилась на фестивале "Жара" в Баку без обручального кольца. Менеджер знаменитости был вынужден высказаться на тему личной жизни своей подопечной.
"Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то, я не знаю, каким образом, произвел на свет вот эту информацию. И мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня это пугает", - заявил Александр Диколь.
По его мнению, артист или его представитель не должен развеивать слухи, потому что это "плохая традиция на будущее". При этом помощник певицы уточнил, что не стоит верить непроверенной информации о личной жизни звезд.
Однако он не стал опровергать расставание певицы с 46-летним мужем, считая, что поклонников должно интересовать творчество знаменитостей, а не их семейные проблемы. "Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов", - цитирует его "Пятый канал".
Напомним, ГлюкоZа состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 года. У пары две дочери - 12-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с мужем. Сначала ГлюкоZа перестала публиковать романтичные кадры с супругром, а потом и вовсе начала выходить в свет без обручального кольца, которое носила 13 лет. Несмотря на волну обсуждений, артистка до сих пор хранит молчание и не комментирует слухи о разладе в семье. Знаменитость много работает - успевает не только записывать песни, но и сниматься в кино.
ИСТОЧНИК KP.RU