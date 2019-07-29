Папина дочка: муж Пелагеи умилил фотографией с двухлетней Таисией

Пелагея счастлива в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Они поженились три года назад. У пары подрастает дочь Таисия, которая появилась на свет в январе 2017 года. Не так давно звезды начали делиться снимками наследницы в соцсетях. На этот раз в Инстаграме появилось фото, на котором спортсмен вместе с малышкой погулял в парке и посетили выставку динозавров.

Иван Телегин держит на руках маленькую Таисию. На девочке голубое платье и вязаная белая кофточка. Ее голову украсили два хвостика.

telageya_7001 Иван Телегин с дочкой Таисией

Снимок настолько умилил поклонников, что они оставляют трогательные комментарии: "Красотулечки вы мои дорогие", "Пуговка. Вылитая папа. Так бывает?", "Сладуси", "Ой, какая малышка", "Солнышко", "Бусечка".

Отметим, для Пелагеи Таисия - единственный ребенок. У Ивана есть сын Марк от предыдущих отношений. До недавних пор знаменитости скрывали лицо малышки. Если они и делились в соцсетях снимками ребенка, то только со спины. В апреле 2019 года звездная мама впервые показала лицо наследницы, когда взяла ребенка на матч ЦСКА. За эту команду играет Телегин. Кадры, на которых Таисия хлопала в ладоши и улыбалась, радуясь каждый забитой командой отца шайбе, быстро облетели соцсети.

Таисия посещает не только хоккейные матчи с участием папы, но и концерты мамы. Так, два дня назад девочка пришла на выступление Пелагеи в на ВДНХ. "Счастье. Исторический момент. На концерте в Летнем театре присутствовали четыре поколения - бабушка, мама, Поля и дочка! Младшее поколение не досидело до конца - режим", - написала наставница вокального проекта "Голос. Дети" на Первом канале под снимком, на котором позирует с мамой и бабушкой.