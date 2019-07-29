Однокурсница убитой блогерши: «Она не занималась эскортом, девушка из хорошей семьи и не бедствовала»

В столице продолжают искать убийцу Екатерины Караглановой. 24-летнюю блогер-модель нашли мертвой в съемной квартире на улице Пырьева. Тело в одной из комнат обнаружил хозяин квартиры. Он был в ужасе, когда увидел убитую Катю. Девушка лежала в чемодане. Практически без одежды - только в черных стрингах.

- При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. Арендодатель сообщил, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Точные причины убийства пока неизвестны. Знакомые не исключают, что связь с богатыми любовниками могла довести до ревности одного из них.

До убийства на съемную квартиру к Кате приходил мужчина. Об этом стало известно по видео с камер наблюдения, которые расположены в подъезде. В дом зашел человек в шортах. Через несколько часов из подъезда он вышел в брюках и с чемоданом серебряного цвета. Его руки были в черных перчатках. Не исключено, что в чемодане были улики и окрававленные вещи Кати.

По одной из версий, убийца уже уехал из России. - В настоящее время проводится комплекс следственных действий для задержания лица, причастного к убийству, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Деньги девушка зарабатывала на рекламе в инстаграме.Фото: СОЦСЕТИ

Неделю назад Катя вернулась из Греции. Делилась в соцсетях впечатлениями, была счастлива. И собиралась в ближайшее время лететь в Голландию с 52-летним мужчиной. Данная информация вызвала в интернете шквал негативных комментариев. Девушку стали обвинять в оказании эскорт услуг.

Еще и одна из подруг рассказала, что незнакомые люди присылали в соцсетях интимные фотографии Кати. Но однокурсники говорят, что девушка и сама хорошо зарабатывала. У нее были гонорары от рекламы в Инстаграме. В соцсетях она рекламировала одежду, керамическую плитку, нижнее белье.

Выезжала заграницу, чтобы дополнять информацией свой блог о путешествиях. Как говорила сама Екатерина, у нее был режим "белка в колесе". При таком темпе она успела закончить Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

По словам подруги, девушка росла в порядочной семье.Фото: СОЦСЕТИ

- Мы учились с ней вместе два года. Могу сказать о Кате, что она из довольно хорошей семьи и ни в чем она не нуждалась. Родители тоже врачи и отношения у них были хорошие. Училась она очень хорошо, все всегда сдавала первая. Окончила университет с красным дипломом. А сейчас столько грязи льют, будто бы она из полной нищеты выбралась в столицу за счет набитых кошельков взрослых мужчин, - рассказывает «Комсомольской правде» Ирина, подруга погибшей.

- Катя из какого города приехала?

- Точно не помню из какого города, но это ближайшее Подмосковье. Мытищи или Королев. Не помню.

- Обсуждают, что она занималась эскортом…

- Она не занималась эскортом, девушка из хорошей семьи и не бедствовала. Конечно, я точно не знаю, какой жизнью она жила последние пять лет, но даже мне обидно читать многие вещи, которые пишут о ней. Делая выводы из каких-то глупых статей.

- То есть в Инстаграме — это показушная жизнь?

- Нет. Я знаю, какой она была и это не пустоголовая девочка, которая ради денег и статуса была бы готова на что угодно.

Девушка, по словам однокурсников, работала "как белка в колесе".Фото: СОЦСЕТИ

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