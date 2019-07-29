Тайна двух чемоданов: В одном нашли тело красавицы-модели, другой из ее квартиры вынес предполагаемый убийца

Тело 24-летней Екатерины Караглановой обнаружили на прошлой неделе в квартире, которую девушка снимала в столичном районе Раменки. Сцена, как из крутого детектива про маньяков-изврещенцев.

Убийца запихнул тело в большой черный чемодан, из одежды оставил на Екатерине только пояс для чулок. Горло жертвы перерезано.

Сразу возникла версия — с красавицей расправился ревнивый любовник. Подруги Екатерины рассказали «Комсомолке» много подробностей из ее жизни: участвовала в фотосессиях как модель, вела блог с записями из путешествий, с недавнего времени жизнь ее шла исключительно с пометкой «шикарно». Шикарные рестораны, шикарная одежда, шикарные курорты. И поклонников вокруг нее было много, но вот о них почти ничего неизвестно. Своих дорогих мужчин Екатерина тщательно скрывала.

Два года назад собиралась замуж за 52-летнего бизнесмена. Но пара рассталась. Общались только по телефону.

На селфи Екатерина с очередным другом, но его лицо закрыто маской волка (есть такая функция в соцсетях), в комментариях красотка отшучивается: спутник у нее не фотогеничный.

Отмечать свой 25-й день рождения 30 июля планировала в Голландии, туда она собиралась ехать с 52-летним поклонником.Возможно, кто-то из них был в съемной квартире на улице Пырьева в день убийства.

Модель зарабатывала в инстаграм и по словам друзей "крутилась как белка в колесе", но смогла закончить мед.Фото: СОЦСЕТИ

ЕЩЕ ОДИН ЧЕМОДАН

Точную дату смерти Екатерины следователи не называют. Она перестала выходить на связь 22 июля, мертвой ее нашел хозяин квартиры 27 июля.

Самое любопытное, что запечатлели за эти 6 дней камеры видеонаблюдения на подъезде: как в дом заходит человек в шортах и кепке. Через четыре часа он же выходит, но уже в брюках. А в руке, на которой черная перчатка, держит серебристый чемодан. Опять чемодан!

Источник, близкий к следствию, рассказал «Комсомолке», что есть все основания полагать, что этот незнакомец может быть причастен к убийству.

- Есть версия, что в этом чемодане человек вынес окровавленную одежду. Он мог убить девушку, а позже раздеть, - говорит источник.

Но пока никаких следов человека с чемоданом обнаружить не удалось. Возможно, убийца успел скрыться за границу.

И еще интересная деталь — в соцсетях, в конкурсе на сайте мужского журнала MAXIM, на всех публичных площадках Екатерина фигурировала как Карагланова. Но настоящая фамилия девушки Семочкина.

«ОНА ПРОСТО ПРОДАВАЛАСЬ ЗА ДЕНЬГИ»?

Версии о том, что девушка могла оказывать интим-услуги за вознаграждение, высказывают некоторые из ее друзей. Ведь на брендовые шмотки и многочисленные путешествия нужны большие деньги. Подруги говорили, что кто-то присылал им интимные фото Кати.

- Я был с ней знаком, виделись в жизни раз всего. Давно это было, лет 7 назад. А так общались виртуально. Много раз видел ее на ленте сайта знакомств, - говорит знакомый Геннадий. - Она просто продавалась за деньги. Это было и понятно, что такие связи с мужчинами до добра не доведут. Так многие красотки поступают.

Девушка могла без помощи спонсоров обеспечивать себя.Фото: СОЦСЕТИ

«НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛАСЬ ЭСКОРТОМ»!

Но однокурсники Екатерины говорят, что девушка и сама хорошо зарабатывала. У нее были гонорары от рекламы в Инстаграме. В соцсетях она рекламировала одежду, керамическую плитку, нижнее белье. Выезжала за границу, чтобы дополнять информацией свой блог о путешествиях. Как говорила сама Екатерина, у нее был режим "белка в колесе". При таком темпе она успела закончить Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

- Мы учились с ней вместе два года. Могу сказать о Кате, что она из довольно хорошей семьи и ни в чем не нуждалась. Родители тоже врачи и отношения у них были хорошие. Училась она отлично, все всегда сдавала первая. Окончила медицинский университет с красным дипломом. А сейчас столько грязи льют, будто бы она из полной нищеты выбралась в столицу за счет набитых кошельков взрослых мужчин, - рассказывает «Комсомольской правде» Ирина, подруга погибшей.

- Катя из какого города приехала? - Точно не помню, но это ближайшее Подмосковье. Мытищи или Королев.

- Обсуждают, что она занималась эскортом… - Она не занималась эскортом! Конечно, я точно не знаю, какой жизнью она жила последние пять лет, но даже мне обидно читать многие вещи, которые пишут о ней.

- То есть в Инстаграме — это показушная жизнь?

- Нет. Я знаю, какой она была, и это не пустоголовая девочка, которая ради денег и статуса была бы готова на что угодно.

Незадолго до своей гибели Екатерина писала в соцсетях:

«Роскошь — это не рестораны, не помады, и не шпильки. Настоящая роскошь — это жить, как тебе удобно. В удобных трусах. В удобных ботинках. C тем цветом помады, который тебе нравится, или без помады вообще. Есть еду, которая нравится, дружить с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга».

«Комсомолка» продолжает следить за этой историей.

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