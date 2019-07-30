Викторию Боню обдирают во Франции на каждом углу

Виктория Боня постоянно делится с поклонниками интересной информацией из своей жизни. Модель много лет живет в Монако. Ей часто приходится ездить в соседнюю Францию. Не секрет, что жизнь на территории этих стран, мягко говоря, недешевая.

Недавно Виктория Боня устроила небольшой вояж на автомобиле в Ниццу. Это один из любимых городов гламурной телеведущей. 39-летняя звезда экрана решила сделать небольшой отчет, в котором пожаловалась на поборы с водителей.

Модель заявила, что ее буквально обдирают во Франции. Виктория негодует по поводу платных дорог. На одном из участков трассы она заплатила 2,40 евро за проезд. "Вот такая обдираловка тут на каждом углу", - пожаловалась модель.

victoriabonya Поцелуй посвящен одному единственному...

По словам Бони, такого рода тарифы установлены на большинстве французских дорог. "Платить приходится, даже если ехать относительно недалеко. Я проделала путь на всего лишь в 20 км, но все равно пришлось заплатить", - сетует теледива.

victoriabonya Пионы

И тут же отмечает - мол, этих денег ей совершенно не жалко, ведь взамен она оказалась в одном из любимых своих фешенебельных курортов. "В Ницце замечательная атмосфера, - делится Вика. - Ходишь, хочется что-то купить, хотя вроде ничего не надо. Сама атмосфера располагает к этому".

Виктория не сообщила о цели своей поездки. В последнее время девушка ведет себя загадочно. На днях она опубликовала фото с шикарным букетом пионов. "Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!", - заинтриговала она своих фолловеров. Позже ведущая сделала селфи и вновь намекнула, что влюблена. "Этот поцелуй посвящен одному-единственному человеку", - написала Вика Боня.