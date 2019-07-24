Викторию Боню заподозрили в романе с чеченcким боксером

Виктория Боня после расставания с отцом своей единственной дочери Алексом Смерфитом встречалась с несколькими мужчинами, но все ее романы заканчивались ничем. И вот, наконец, гламурная шатенка обрела женское счастье. Она призналась, что у нее есть любимый.

Виктория Боня опубликовала в блоге пост-благодарность своему таинственному бойфренду. Она рассказала, что мужчина преподнес ей букет пионов, которые Вика обожает. "Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!", - подписала новое фото светская львица, красноречиво демонстрируя, что счастлива в личной жизни.

Примечательно, что до недавнего времени 39-летняя модель не рассказывала о своем женихе. Боня периодически интриговала фолловеров, намекая, что снова не одинока. Однако только теперь прямо заявила, что у нее действительно есть парень.

victoriabonya Пионы

Подписчики довольно бурно отреагировали на новую фотографию Бони. Под снимком завязалась бурная дискуссия о том, кто же тот единственный, которого осчастливила модель.

"Кто избранник, кто-нибудь знает? Интересно очень", - поинтересовалась одна из поклонниц Виктории. В ответ другая со знанием дела ответила: "Он @askhabovlion", указав на Инстаграм Хусейна Асхабова. 24-летний боксер чеченского происхождения давно живет во Франции. А, как известно, Боня обосновалась в Монако. До Франции ей рукой подать, так что, возможно, слухи о романе модели и спортсмена могут оказаться правдой.

"Хусейн молодец, нет слов", "Ну вот, наконец, и у Вики появилось фото, которое есть у каждой женщины на Северном Кавказе. Вика, моргни, если ты в плену, мы тебя теряем", - пишут фолловеры. На что Боня ответила улыбчивыми смайликами.

"Значит, любимый из Москвы", - не унимаются сетевые активистки. "Из Чечни он. Не знаю, как сложатся их отношения, но дети у них были бы самые красивые", - уверены особо проницательные.

askhabovlion Правило,по которому нужно жить, - оставаться человеком в любом положении

Напомним, Виктория Боня семь лет жила с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. От этого союза светская львица родила дочь Анджелину-Летицию. Девочка появилась на свет 17 марта 2012 года. После расставания родителей Анджелина живет с матерью, однако часто встречается с отцом.

Вика также состояла в отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Правда, в сентябре 2018 года мужчина неожиданно сообщил о разрыве со звездой "Дома-2". Боня, в свою очередь, заявила, что их романтические отношения были лишь пиаром, за который экс-возлюбленный якобы заплатил ей 500 тысяч долларов. Узнав об этом, разгневанный Андюран назвал бывшую пассию "фальшивым человеком". Тогда Виктория оправдалась, объявив свои слова неправильно понятной шуткой, которую извратили и передали человеку, не имевшему к ним отношения. Телеведущая призвала миллиардера извиниться за оскорбления. Андюран выполнил просьбу, после чего Боня заявила, что больше не будет встречаться с иностранцами.

askhabovlion Хусейн Асхабов

В январе 2019 года появилась информация, что Виктория закрутила новый роман. Она опубликовала кадры, на которых позирует в объятиях красивого мужчины. Позже выяснилось, что им оказался 24-летний боец смешанных единоборств, самбист и боксер чеченского происхождения Хусейн Асхабов.