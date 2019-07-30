2019-07-30T14:45:30+03:00
Звезды

"Это мое слабое место": пассия Петросяна сделала смелое признание

Каждый человек по жизни должен заниматься своим делом, заявила Татьяна Брухунова
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Татьяна Брухунова постоянно публикует в блоге сообщения, в которых рассказывает подписчикам о себе. На этот раз молодая пассия Евгения Петросяна удивила признанием.

Татьяна Брухунова - известная модница. Она покупает наряды элитных брендов, много путешествует и, как были уверены поклонники, вкусно готовит. Фото кулинарных шедевров появляются в блоге девушки также часто, как и ее модные луки. Однако Татьяна призналась, что пользуется услугами домохозяйки, которая готовит для нее.

Брухунова заявила, что готовить она не умеет, так как у нее "руки растут не из того места". "Для желающих покритиковать сразу хочу оговориться, что я не умею готовить! Никогда не выдавала фото домашней еды за свое рукоделие!", - сказала, как отрезала, эффектная шатенка.

bruhunovabruhunova
Я не умею готовить!
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По этой причине она наняла помощницу, которая готовит ей обеды и ужины. Кулинарные способности женщины Татьяна расхваливает на все лады. По ее словам, домработница кормит ее вкусной и полезной пищей.

Брухунова совершенно не смущается своего неумения готовить. Она убеждена, что каждый человек по жизни должен заниматься своим делом. "Медитация у плиты на сегодняшний день - не моя история", - заявила она.

Единственное, что Татьяна Брухунова не доверяет никому готовить, - это десерты. Она любит побаловать себя сладеньким, а потому не только с удовольствием готовит эти блюда, но и с энтузиазмом их поглощает. "Десерты - это мое слабое место. Процесс приготовления вкусняшек доставляет мне не меньше удовольствия от созидания, чем от поглощения", - заключила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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