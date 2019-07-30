Настя Каменских ходит по дому в фартуке на голое тело

Потап раскрыл интимные подробности семейной жизни с Настей Каменских. Как оказалось, продюсер находится на седьмом небе от счастья из-за того, что, наконец, женился на певице.

"Классная семейная жизнь, молодая жена, она ухаживает за мной, помогает собирать мне чемодан. Она прекрасно готовит, гуляет по дому в фартуке нагишом, голенькая, поет итальянские песни. Что может быть еще лучше такого?", - поделился интимными подробностями Потап.

fan_potap_nastya Потап поделился интимными подробностями семейной жизни с Настей Каменских

Он также отметил, что старается быть рядом с любимой каждую свободную от работы и гастролей минуту. Несмотря на брак, влюбленные видятся крайне редко из-за гастролей.

Напомним, о любовной связи Потапа и Насти Каменских ходили слухи несколько лет. Но пара упорно не афишировала свои отношения вплоть до дня свадьбы. 23 мая певица вышла замуж за продюсера. Свадьбу сыграли в одном из ресторанов Киева. На торжество приехали друзья молодых и многие звездные коллеги. Невеста была в роскошном кружевном платье с белой фатой и декольте, жених - в белом костюме и кроссовках. На торжество артисты потратили около семи миллионов рублей.Влюбленные провели медовый месяц в Турции.

fan_potap_nastya Перейти на правильное питание для меня не составило никакого труда

Сейчас знаменитости публикуют совместные кадры и признания в любви. Иногда молодожены делятся откровенными снимками. Не так давно Потап сфотографировал Настю обнаженной в их супружеской спальне. А Каменских выложила фото в Инстаграм. На снимке певица сидит на постели спиной к камере и сладко потягивается. "Поймал меня с утра мой мальчик", - подписала Каменских провокационный кадр.