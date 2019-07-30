Принц Гарри пообещал доктору максимум двоих детей

Принц Гарри пообещал, что у него и Меган Маркл будет не больше двоих детей. Такое заявление наследник престола сделал во время беседы с доктором Джейн Гудолл. Новоиспеченный отец разоткровенничался со специалистом, когда обсуждал вопросы окружающей среды и изменения климата.

Джейн Гудолл - известный ученый, который занимается поведенческими реакциями приматов в условиях окружающей среды. "Из-за страсти людей к наживе мы совершенно забываем о животных. Мы сами разрушаем наш единственный дом, нашу планету своими неразумными поступками. Мы вырубаем леса, осушаем земли. Такое ощущение, что мы не задумываемся, как это все повлияет на будущие поколения. Мы стали материалистами, жадными, и это распространяется по всему миру", - посетовала доктор.

Обсуждая ужасающие последствия изменения климата, Гарри сообщил, что он и его 37-летняя жена планируют завести еще одного ребенка после рождения их сына Арчи. Он отметил, что отцовство заставило его взглянуть на мир по-другому.

"Я думаю, как ни странно, что из-за людей, с которыми я встречался, и в местах, в которых имел счастье побывать, я всегда чувствовал связь с природой и всегда ее любил. Но теперь, безусловно, я смотрю на этот вопрос иначе. Я всегда хотел попытаться что-то для этого сделать, даже до того, как у меня появился ребенок", - начал свою пламенную речь принц Гарри.

sussexroyal Меган Маркл и принц Гарри показали сына

На это доктор Джейн Гудолл заявила: "Надеюсь, у вас будет не слишком много детей". "Двое - максимум!", - цитирует Гарри British Vogu.

Супруги таким образом намерены помочь спасти планету от экологической катастрофы. "Сегодня в мире много насилия, войн и страданий, но мы являемся частью мира природы, и если мы не сможем научиться жить в гармонии с ней, то станет еще хуже", - заключил внук Елизаветы II.

sussexroyal Королева познакомилась с малышом Арчи

Как писал сайт kp.ru, Меган Маркл родила сына 6 мая. На родах присутствовали ее супруг - принц Гарри, а также его теща. Сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол. Он является восьмым праправнуком королевы и герцога Эдинбургского и четвертом внуком принца Чарльза.