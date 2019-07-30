2019-07-31T00:13:01+03:00
Происшествия

Версия: Убийца расправился с блогером-моделью, когда не смог заплатить за секс с ней

По подозрению в убийстве Екатерины Караглановой задержали уже судимого 33-летнего тренера футбольной команды Максима Гарееева
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Екатерине как раз 30 июля должно было исполниться 25 летЕкатерине как раз 30 июля должно было исполниться 25 летФото: СОЦСЕТИ
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Подозреваемым в убийстве блогера-модели Екатерины Караглановой оказался 33-летний Максим Гареев. Следователи нагрянули к нему в квартиру в Котельниках. Мужчина не стал отрицать, что это он нанес смертельные раны своей знакомой Кате. После этого хотел вынести труп девушки в чемодане, но Карагланова с ростом 170 см не влезла. Поэтому он закрыл квартиру, вынес окровавленные вещи в другом чемодане в лесополосу, где сжег.. И все эти дни читал новости об убийстве. Сейчас его допрашивают следователи.

Подозреваемым в убийстве оказался тренер любительской футбольной команды Фото: СОЦСЕТИ

Подозреваемым в убийстве оказался тренер любительской футбольной командыФото: СОЦСЕТИ

- В настоящее время подозреваемый в ее убийстве задержан. Это мужчина 1986 года, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сам о себе Максим Гареев рассказывает, что он тренирует любительскую футбольную команду. При этом болеет за "Манчестер Юнайтед" и "Реал" (Мадрид). По последним отметкам в соцсетях, работал директором по ИТ в компании "РДТЕХ Разумные Деловые технологии" (оказывает помощь бизнесу своих клиентов посредством создания эффективных систем поддержки принятия решений), но коллеги его не помнят. Места работы менял часто, был сотрудником компании "Ex Libris", ООО "МиТ", "Электромашина", МИМ "Линк" и т. д.

Знакомые девушки не понимают, зачем она делала такие фотосессии Фото: СОЦСЕТИ

Знакомые девушки не понимают, зачем она делала такие фотосессииФото: СОЦСЕТИ

Ранее закончил Южно-Уральский государственный университет в Челябинске, изучал там информационные технологии. Любил слушать группу "OneRepublic".

- Мужчина точно был ранее судим. Он уроженец Башкортостана, прописка была в Котельниках, - рассказал "КП" источник, близкий к следствию.

По одной из версий, с Максим с Катей были любовниками. Видимо, и ему тоже девушка отправляла свои обнаженные селфи. Он не один раз приходил к ней на съемную квартиру на улице Пырьева. Его видели соседи. Да, и в день убийства его зафиксировали камеры, находящиеся в подъезде.

По другой версии, мужчина пришел к Екатерине по объявлению, выбрав красотку на сайте интим-знакомств. От мужчин она получала немалые суммы, а Максим якобы предложил скромный гонорар. Девушка ценила себя высоко и оскорбила мужчину. Сказала, что он не может рассчитывать на секс с ней. Мужчину это оскорбило и он убил девушку.

Возможно, и Максиму Кату отправляли такие селфи Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, и Максиму Кату отправляли такие селфиФото: СОЦСЕТИ

Подруги Кати сейчас вспоминают, что еще в феврале она говорила о каких-то угрозах и шантаже.

- Полгода назад она уже писала, что ее личная жизнь не дает кому-то покоят. А однокурсникам в 2016 и в 2018 году присылали ее интимные фотографии. На них она, похоже, была в своей съемной квартире. Зачем ей были нужны такие фотосессии? Не понимаю. Может и, правда, оказывала эскорт услуги? Но покоя не дает одно: зачем? Деньгами ее родители - врачи из Ивантеевки - обеспечивали. Оплачивали съемное жилье в Москве, купили ей машину BMW, сами жили в хорошем доме. Зачем ей нужны были эти интим-шашни с богатыми мужиками? - поделилась с "КП" Светлана, подруга Кати.

Катя ранее рассказывала об угрозах в свой адрес

Катя ранее рассказывала об угрозах в свой адрес

Своих женихов Катя не показывала, тщательно скрывала их лица, публикуя только совместные фото в темноте, на которых видны мужские руки или, закрывая лицо маской волка, например.

Пока у следователей основная версия убийства - ревность.

- Мужчина доставлен в следственный отдел для допроса и проведения неотложных следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается, - уточнили в Следственном комитете по Москве.

Уже в среду, 31 июля, следователи могут обратиться в суд, чтобы ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве.

Тайна двух чемоданов: В одном нашли тело красавицы-модели, другой из ее квартиры вынес предполагаемый убийца

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Следователи задержали вечером 30 июля подозреваемого в убийстве блогера-модели Екатерины Караглановой в съемной квартире в Москве. 33-летний Максим Гареев спокойно находился в своей квартире в подмосковном городе Котельники (подробности).

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Тело 25-летней Екатерины Караглановой нашли в квартире в престижном районе Раменки утром в субботу, 27 июля. Еще 22-го она перестала отвечать на телефонные звонки. Когда вошли в двушку, которую снимала девушка, в нос ударил жуткий запах. Окровавленное тело девушки лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней - только пояс для чулок. Екатерина скончалась от потери крови, убийца нанес ей пять ударом ножом в шею и грудь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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