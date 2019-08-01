2019-08-01T21:07:33+03:00
Звезды

"Самый сексуальный": Анфиса Чехова выгуляла бикини ради мужчин

Телеведущая жалуется и горюет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анфиса Чехова пожаловалась, что из-за холода она не может показать себя во всей красеАнфиса Чехова пожаловалась, что из-за холода она не может показать себя во всей красеФото: Instagram.com
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Анфиса Чехова общается с поклонниками в соцсетях на разные темы. Звезда публикует свои стихи, философские размышления, делится пикантными историями из личной жизни и размещает откровенные фотографии.

Анфиса Чехова не скрывает, что обожает купальники. По словам телеведущей, около трети подписчиков ее блога составляют мужчины. Их-то она и радует снимками в бикини, а иногда и более горячими фото.

Но сейчас артистка пожаловалась, что из-за холода она не может показать себя во всей красе на свежем воздухе. А ведь специально по такому случаю она приобрела свой самый соблазнительный купальник. "Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни... А лето неожиданно отключили", - посетовала знаменитость.

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Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник...
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Однако ее желание выгулять бикини оказалось настолько велико, что Чехова нашла выход. "Ты идешь в красивый закрытый бассейн. Не оставлять же 30% мужского населения моего аккаунта без летних фотографий в купальнике", - отметила телеведущая, которая сфотографировалась в обновке. Снимок она тут же показала подписчикам, демонстрируя пышные формы.

Публика, конечно, тут же засыпала любимицу комплиментами. Мужчины кинулись благодарить чаровницу, а особо смелые даже назначили ей свидание.

"Фигура сочная", "Такой купальник страшно мочить, но обмыть можно. приглашаю Вас к себе", "Купальник очень сексуальный", "Вы вообще потрясная!", "Приезжайте, я буду с вас картину писать, прекрасная девушка", "Вот это я понимаю, фигура, женственная, все есть: и грудь и талия и попа. Сочно, смотреть приятно, а не то что дрищавые бабенки. Ни груди, ни попы, просто доски. Такое ощущение, что еду всю забрали и не кормят", "Была красавица, но сейчас прям бутон расцвел", "Красавица навсегда!", "Эх, так хочется своими глазами увидеть эту сексуальную фигурку", "Не женщина, а сочный персик", - пишут восхищенные мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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