2019-07-23T20:50:50+03:00
Звезды

"Принцесса в платье Евы": похудевшая Анфиса Чехова вскружила голову мужчинам

Телеведущая порадовала подписчиков всерьез
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Анфиса Чехова.Анфиса Чехова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Анфиса Чехова давно стала российским секс-символом. Она не раз признавалась, что не стесняется ярких и откровенных фотосессий. Мужская половина каждый раз с большим нетерпением ждет новые снимки своего кумира.

На этот раз Анфиса Чехова по-настоящему удивила и порадовала подписчиков. В блоге пышногрудой красавицы появилось фото, на котором она позирует полностью обнаженной. В кадре звезда стоит спиной к фотографу и крепко держит под уздцы двух скакунов.

Снимок Анфиса сопроводила своим новым стихотворением о мужчине, который бросил любимую: "Ни время, ни опыт меня поменять не смогут. И будучи самой прекрасной из женщин любим, налево меня неустанно ведут дороги...".

Кадр получился восхитительным - фанаты Анфисы Чеховой оценили фигуристую звезду. "Фото - бомба", "В 41 - как в 18", "Все прекрасно: и слова, и лошади, и Анфиса!", "Анфиса, Вы такая женственная, красивая", "С лошадьми в лесу, наша принцесса, в платье Евы - трепетная лань. Вызывает море интереса... Прелесть рая, ты мечтаю стань", - не сдерживают эмоций мужчины.

achekhovaachekhova
В тебе я искал спасения...
29615 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А некоторым особо впечатлительным поклонникам вид обнаженной телеведущей настолько вскружил голову, что они буквально умоляют ее о новых снимках: "Скинь, пожалуйста, в директ голые фотки! Я уже умираю!".

А когда Чехову спросили, посвящен ли ее стих бывшему мужу, Анфиса ответила: "С бывшим мужем я рассталась больше двух лет назад. Думаете, я до старости буду ему стихи посвящать?".

После этого телеведущая Екатерина Андреева предложила Чеховой: "Лучше мне напиши, ты меня меньше знаешь и не расставалась со мной".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анфиса Чехова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Россия представила Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Суд оставил Абызова под арестом до 25 октября
Росстат назвал причину аномального притока мигрантов в Россию
Посольство РФ в США готово помочь с возвращением тела Дадашева на родину
Госдума приняла законопроект о краудфандинге во втором чтении
Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал инициативу не считать пиво алкогольной продукцией
Киевский суд признал незаконной попытку властей переименовать УПЦ
Лавров призвал ОБСЕ защитить права русскоговорящих жителей Украины
Путин поручил отменить возрастную категорию «0+»
В Белоруссии ввели уголовную ответственность за пропаганду нацизма
Глава ФБР убежден, что Россия все еще вмешивается в американские выборы
Пушков направил в МИД предложение о запрете въезда Катамадзе в Россию
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Британия заявила, что не ищет конфронтации с Ираном в Персидском заливе
Борис Джонсон: Британия должна выйти из ЕС к 31 октября
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за инцидента над Японским морем
Сразу 20 регионов превысили максимальный уровень просрочки по кредитам
Главы МИД России и Франции обсудили итоги выборов в Раду
Ученые: лишний вес матери повышает риск рака у ребенка
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС для пальмового масла
Китай начинает экспортировать подержанные автомобили в Россию
Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания
В России опровергли слова Помпео о том, что Москва нарушает договоры