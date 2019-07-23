"Принцесса в платье Евы": похудевшая Анфиса Чехова вскружила голову мужчинам

Анфиса Чехова давно стала российским секс-символом. Она не раз признавалась, что не стесняется ярких и откровенных фотосессий. Мужская половина каждый раз с большим нетерпением ждет новые снимки своего кумира.

На этот раз Анфиса Чехова по-настоящему удивила и порадовала подписчиков. В блоге пышногрудой красавицы появилось фото, на котором она позирует полностью обнаженной. В кадре звезда стоит спиной к фотографу и крепко держит под уздцы двух скакунов.

Снимок Анфиса сопроводила своим новым стихотворением о мужчине, который бросил любимую: "Ни время, ни опыт меня поменять не смогут. И будучи самой прекрасной из женщин любим, налево меня неустанно ведут дороги...".

Кадр получился восхитительным - фанаты Анфисы Чеховой оценили фигуристую звезду. "Фото - бомба", "В 41 - как в 18", "Все прекрасно: и слова, и лошади, и Анфиса!", "Анфиса, Вы такая женственная, красивая", "С лошадьми в лесу, наша принцесса, в платье Евы - трепетная лань. Вызывает море интереса... Прелесть рая, ты мечтаю стань", - не сдерживают эмоций мужчины.

achekhova В тебе я искал спасения...

А некоторым особо впечатлительным поклонникам вид обнаженной телеведущей настолько вскружил голову, что они буквально умоляют ее о новых снимках: "Скинь, пожалуйста, в директ голые фотки! Я уже умираю!".

А когда Чехову спросили, посвящен ли ее стих бывшему мужу, Анфиса ответила: "С бывшим мужем я рассталась больше двух лет назад. Думаете, я до старости буду ему стихи посвящать?".

После этого телеведущая Екатерина Андреева предложила Чеховой: "Лучше мне напиши, ты меня меньше знаешь и не расставалась со мной".