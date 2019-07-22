"Кожа как будто заново на лицо натянулась": Анфиса Чехова омолодилась

Анфиса Чехова не только известная телеведущая, но и красивая женщина. За жизнью фигуристой красотки следят сотни тысяч поклонников. Именно поэтому телезвезда старается всегда удивлять своих подписчиков, а также делиться с ними подробностями своей жизни.

В этот раз Анфиса Чехова откровенно рассказала о том, как она омолодилась. "Сегодня у меня день красоты... Я всегда делаю сразу несколько омолаживающих процедур. Сегодня это были внутривенные инфузии комплекса витаминов, осмотр у моего косметолога, лифтинговые и антицеллюлитные процедуры по телу", - делится сокровенным телеведущая.

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Она сообщила, что вернула себе молодость благодаря сложной процедуре. Она состоит из трех этапов. "Процедура безболезненная и даже очень приятная. Включает в себя карбокси-терапию, массаж, ультразвук и рф-лифтинг. Длится около часа. После этого кожа как будто заново на лицо натянулась. Пигментация и высыпания уменьшаются. Цвет кожи становится, будто включили подсветку изнутри, румянец появляется. А после курса процедур (четыре-пять раз) еще ярко выраженный лифтинговый эффект", - хвастается омолодившаяся Анфиса.

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Стоит отметить, что Анфиса Чехова трепетно относится и своей фигуре. Невооруженным глазом видно, как телеведущая похорошела. А ведь звезда долгое время страдала от лишнего веса и никак не могла похудеть. Но благодаря упорству, она смогла избавиться от 25 килограммов. Теперь она полностью довольна своим телом и без какого-либо стеснения позирует в бикини и демонстрирует аппетитные формы. Теледива занимается йогой и ведет довольно активный образ жизни. Теперь при каждом удобном случае звезда экрана стремится поскорее облачиться в обтягивающий комбинезон и приступить к тренировкам.