2019-08-02T21:30:43+03:00
Звезды

Асмус оставила Харламова и улетела на Мальдивы

Актрисе полюбился райский уголок
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус прилетела на МальдивыКристина Асмус прилетела на МальдивыФото: instagram.com
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Кристина Асмус не устает удивлять своих поклонников. Несколько часов назад актриса откровенничала с фолловерами, находясь в холодной Москве. А теперь звезда оказалась на океане.

Кристина Асмус прилетела на Мальдивы. Ранее она жаловалась на плотный рабочий график мужа. Резидент Comedy Club Гарик Харламов занят сразу в двух проектах, поэтому остался в столице. В теплые края актриса полетела с пятилетней дочкой Анастасией.

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Кристина Асмус с дочкой
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"Впереди две сказочных недели на Мальдивах", - подписала Асмус снимок с наследницей. Они мило улыбаются. Малышка растет красавицей, как ее звездная мама.

Между прочим, полгода назад Кристина уже летала на Мальдивы. После новогодних праздников звезда наслаждалась пляжным отдыхом и совмещала его со съемками. Но на этот раз у Кристины будет полноценный отпуск.

Кстати, возлюбленная Гарика Харламова долгое время не показывала дочь широкой публике. Актеры оберегали малышку от назойливого внимания папарацци и поклонников. Когда девочка немного подросла, знаменитости даже завели ей блог.

Настя растет настоящей модницей. Кроме этого Асмус как-то призналась: дочка ее превзошла. Девочка обладает невероятным интеллектом и ведет себя более осознанно, чем сама Кристина. В семье Асмус и Харламова именно Настя следит за тем, чтобы в доме не звучали слова-паразиты, а в холодильнике хранились только полезные продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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