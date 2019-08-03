Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку

Эммануил Виторган не на шутку взволновал своих поклонников довольно неоднозначным сообщением. Актер спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок.

Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух нянь. Одной помощнице нужно будет присматривать за уже подросшим ребенком, которому исполнилось 1,5 года. На другую же лягут заботы о младенце.

emmanuil_vitorgan Кто знает хорошую няню!

"Друзья! Подскажите, пожалуйста, кто знает хорошую няню! Наша с нами была с рождения! К сожалению, должна уехать...", - гласит подпись к публикации, на которой, собственно, написано: "Ищем одну няню грудному ребенку с проживанием, вторую - без, к ребенку 1,6 годика. Пишите, пожалуйста, в личку".

Таким образом 79-летний актер в очередной раз подогрел слухи о том, что его супруга Ирина подарила ему еще одного ребенка. Более года назад у пары родилась дочь Этель.

Однако Эммануил Гедеоновоч не раз признавался, что мечтает еще об одном малыше. "Мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу", - говорил актер.

emmanuil_vitorgan Наша модница не может выбрать, какие же очки ей подходят...

Вот почему после публикации поклонники актера сразу стали предполагать, что его супруга Ирина Млодик подарила ему наследника или наследницу. Впрочем, особо проницательная часть подписчиков обратила внимание на то, что Ирина в последнее время часто появлялась на публике и никто не заметил признаков беременности. Поэтому, возможно, Виторган ищет вторую няню для близких друзей или родственников.

Эммануил Гедеонович и его супруга сейчас стараются не афишировать свою личную жизнь, поэтому публике остается теряться в догадках. Сейчас все семейство отдыхает в Юрмале. Несмотря на то что актеру в декабре исполнится 80 лет, он, как и прежде, полон сил.

emmanuil_vitorgan Звездное семейство отдыхает на Рижском взморье

Актерам удается совместить работу и общение с Этель. Не секрет, что пара растит полуторагодовалую дочь Этель, как принцессу. Родители стараются исполнять любой каприз маленькой дочери и в буквальном смысле не спускают кроху с рук. Звездные родители души не чают в малышке, выполняя любой ее каприз. Девочка растет настоящей модницей, а папа и мама покупают ей все самое лучшее. Девочка любит ходить с родителями за покупками. Эммануил Виторган и Ирина Млодик покупают для дочери крохотные костюмчики, платьица и даже зауженные джинсы.