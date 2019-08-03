2019-08-03T20:07:09+03:00
Звезды

Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку

79-летний актер дал повод для слухов о рождении еще одного малыша
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух няньЭммануил Виторган объявил о том, что ищет двух няньФото: Instagram.com
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Эммануил Виторган не на шутку взволновал своих поклонников довольно неоднозначным сообщением. Актер спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок.

Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух нянь. Одной помощнице нужно будет присматривать за уже подросшим ребенком, которому исполнилось 1,5 года. На другую же лягут заботы о младенце.

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Кто знает хорошую няню!
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"Друзья! Подскажите, пожалуйста, кто знает хорошую няню! Наша с нами была с рождения! К сожалению, должна уехать...", - гласит подпись к публикации, на которой, собственно, написано: "Ищем одну няню грудному ребенку с проживанием, вторую - без, к ребенку 1,6 годика. Пишите, пожалуйста, в личку".

Таким образом 79-летний актер в очередной раз подогрел слухи о том, что его супруга Ирина подарила ему еще одного ребенка. Более года назад у пары родилась дочь Этель.

Однако Эммануил Гедеоновоч не раз признавался, что мечтает еще об одном малыше. "Мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу", - говорил актер.

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Вот почему после публикации поклонники актера сразу стали предполагать, что его супруга Ирина Млодик подарила ему наследника или наследницу. Впрочем, особо проницательная часть подписчиков обратила внимание на то, что Ирина в последнее время часто появлялась на публике и никто не заметил признаков беременности. Поэтому, возможно, Виторган ищет вторую няню для близких друзей или родственников.

Эммануил Гедеонович и его супруга сейчас стараются не афишировать свою личную жизнь, поэтому публике остается теряться в догадках. Сейчас все семейство отдыхает в Юрмале. Несмотря на то что актеру в декабре исполнится 80 лет, он, как и прежде, полон сил.

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Актерам удается совместить работу и общение с Этель. Не секрет, что пара растит полуторагодовалую дочь Этель, как принцессу. Родители стараются исполнять любой каприз маленькой дочери и в буквальном смысле не спускают кроху с рук. Звездные родители души не чают в малышке, выполняя любой ее каприз. Девочка растет настоящей модницей, а папа и мама покупают ей все самое лучшее. Девочка любит ходить с родителями за покупками. Эммануил Виторган и Ирина Млодик покупают для дочери крохотные костюмчики, платьица и даже зауженные джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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